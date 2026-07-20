البابا تواضروس يستقبل رئيس جمهورية الجبل الأسود | صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة ظهر اليوم الاثنين، فخامة الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش (Jakov Milatović) رئيس جمهورية الجبل الأسود (مونتينيجرو)، والسيدة قرينته والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية لمصر.

رحب قداسة البابا بفخامة الرئيس، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة، مثنيًا على لقائه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس عمق علاقات الصداقة بين مصر ومونتينيجرو، متمنيًا أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون بين البلدين.

واستعرض قداسة البابا المكانة الروحية والتاريخية لمصر، مشيرًا إلى بركة زيارة العائلة المقدسة لأرضها، والتي جعلت من مصر أرضًا مقدسة، وإلى تأسيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في القرن الأول الميلادي على يد القديس مرقس الرسول.

كما تناول قداسة البابا السمات المميزة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفي مقدمتها الحفاظ على الإيمان الأرثوذكسي المستقيم، وتاريخها الحافل بالشهداء، ودورها الرائد في نشأة الرهبنة المسيحية على يد القديس الأنبا أنطونيوس، موجهًا الدعوة لفخامة الرئيس لزيارة الأديرة القبطية التاريخية في مصر، وفي مقدمتها دير القديس الأنبا أنطونيوس، أقدم دير رهباني في العالم.

وتناول قداسة البابا أيضًا بالحديث اهتمام الكنيسة بالأجيال الجديدة من خلال خدمة التربية الكنسية، إلى جانب انتشار الكنيسة القبطية في مختلف دول العالم، بما يعكس رسالتها الروحية والإنسانية الممتدة.

كما أشار قداسة البابا إلى ما تتمتع به مصر من ثراء حضاري استثنائي، إذ تعاقبت عليها حضارات متعددة: الفرعونية، والمسيحية، والإسلامية، والعربية، والإفريقية، والبحر الأبيض المتوسط، والرومانية واليونانية، وهو ما منحها مكانة حضارية وإنسانية متميزة بين دول العالم، و شكلت معًا الهوية الحضارية الفريدة لمصر. وأكد قداسته أن المصريين يعيشون في وطن واحد تسوده روح المواطنة والمحبة، حيث تجمعهم علاقات أخوية راسخة، مشيرًا إلى العلاقات الطيبة التي تربط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمؤسسات الدولة المصرية، وفي مقدمتها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى جانب علاقاتها الوثيقة مع مختلف الكنائس في أنحاء العالم، انطلاقًا من رسالة الكنيسة القائمة على المحبة والسلام وخدمة الإنسان.

من جانبه، أعرب فخامة الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش عن بالغ سعادته بلقاء قداسة البابا، مؤكدًا أن هذه هي أول زيارة رسمية لرئيس جمهورية الجبل الأسود إلى مصر، وتأتي بالتزامن مع مرور عشرين عامًا على استقلال الجمهورية وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون.

وأشار فخامته إلى أن جمهورية الجبل الأسود تعد نموذجًا للتعايش بين أتباع الديانات والمذاهب المختلفة، حيث تقوم على احترام التنوع الديني والثقافي، مؤكدًا أن هذه القيم تمثل أحد الأسس الراسخة في المجتمع.

كما أشاد فخامة الرئيس بالمكانة التاريخية والروحية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبكرسي القديس مرقس الرسول، مشيرًا إلى المكانة الخاصة التي يحظى بها القديس مرقس في الجبل الأسود، حيث يُعد شفيعًا لإحدى مدنها، وتُقام احتفالات سنوية تكريمًا له.

وفي الختام تم تبادل الهدايا التذكارية، ثم اصطحب قداسة البابا فخامة الرئيس والوفد المرافق في زيارة إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ثم تفقدوا مزار القديس مار مرقس الرسول.