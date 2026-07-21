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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا موقعا عسكريا أمريكيا في الأردن

إيران
إيران
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الحرس الثوري الإيراني، قال استهدفنا موقعا عسكريا أمريكيا في الأردن.


وأضاف الحرس الثوري الإيراني،أننا استهدفنا البنية التحتية التابعة لشركة أمازون الأمريكية في البحرين.

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الجيش الإيراني استهدف بصواريخ أرض - أرض أنظمة مقذوفات هيمارس الأمريكية في قاعدة بالخليج.

ومن جانبها، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن أنظمة الدفاع الجوي تم تفعيلها في منطقة محطة الطاقة الذرية في مدينة بوشهر جنوب إيران، بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في مدينتي بندر عباس وسيريك.

ومن جهة أخرى، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، فجر الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، في أعقاب ما وصفته بـ"العدوان الإيراني".

وقالت رئاسة الأركان، في بيان، إن الدفاعات الجوية الكويتية تعمل على اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة، موضحة أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في عدد من المناطق هي ناتجة عن عمليات الاعتراض التي تنفذها منظومات الدفاع الجوي.

ودعت السلطات العسكرية جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

الحرس الثوري الإيراني الأردن إيران البحرين

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