بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس في تصادم سيارتي نقل بالبحيرة

‎لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب خامس بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارتي نقل، على طريق الشركات في مركز ادكو بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرط النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل، على طريق الشركات في نطاق مركز إدكو، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى ادكو.



‎وأسفرت التحريات الأولية عن أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة النقل “تريلا”، ما أدى لاصطدامه بالسيارة الأخرى.



‎أسفر الحادث عن وفاة خميس خميس سنيور، 48 عامًا، وعبد الله مصطفى توتو، 20 عامًا، وأحمد رجب توتو، 27 عامًا، وعبد الرحمن أحمد توتو، 16 عامًا، وإصابة محمد أحمد توتو"، 25 عاما.



‎تم نقل الجثامين إلى مستشفى إدكو المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في ملابسات الحادث، وقررت ندب فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع التصادم.