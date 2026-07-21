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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
رنا عصمت

شاركت الفنانة يارا السكري، صورة جديدة من أحدث ظهور  لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


 

تفاصيل إطلالة يارا السكرى..

تألقت يارا بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار ، مرتدية فستانا باللون الاوف وايت اتسم بتصميم السمكة المطرز.

 وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

May be an image of the Great Sphinx of Giza
May be an image of the Great Sphinx of Giza
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يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق يارا السكرى صور يارا السكرى إطلالة يارا

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يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

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