يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

شاركت الفنانة يارا السكري، صورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





تفاصيل إطلالة يارا السكرى..

تألقت يارا بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار ، مرتدية فستانا باللون الاوف وايت اتسم بتصميم السمكة المطرز.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.