محافظ قنا يستعرض إجراءات حسم ملف أراضى المثلث الذهبى | صور

ناقش اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الموقف التنفيذي لعقود الأراضي الواقعة داخل نطاق هيئة المثلث الذهبي، فى إطار حرص المحافظة على مد جسور التواصل المباشر مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها، بما يضمن تسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي.



جاء ذلك خلال لقاء موسع لمحافظ قنا، لمناقشة الموقف التنفيذي لعقود الأراضي الواقعة داخل نطاق هيئة المثلث الذهبي، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام، ورؤساء مركزي قنا وقفط، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين، وجمع من المواطنين.

وقال محافظ قنا، إن الدولة المصرية حريصة على مصلحة المواطن، والعمل على وصول الحقوق لأصحابها، وأن الفترة الأخيرة وطوال 3 أشهر شهدت اجتماعات مكثفة من أجل إنهاء الجدل في حدود المحافظة المتقاطعة مع المثلث الذهبي، لتذليل كافة العقبات التي واجهت هذا الملف، حيث أسفرت تلك الجهود المتواصلة عن صياغة رؤية تضمن كامل حقوق المواطنين على أرض المحافظة.

واستعرض الببلاوي، آلية التعامل مع العقود التي سبق وأن أبرمتها المحافظة مع المواطنين، حيث تم التوافق على ترسيم الحدود بما يضمن تواجد جميع الأراضي الصادر لها عقود وعددهم 699 عقد تقريباً، لتكون داخل الحدود الإدارية للمحافظة، مما سيؤدي إلى سهولة إعادة اصدار عقود قانونية بتقنين الأراضي بنظام التمليك لأصحابها، وتيسير سداد المستحقات المتبقية نتيجة فروق الأسعار المحلية طبقاً للسعر السائد وقت التقنين السابق.

وأكد الببلاوي، بأنه تم أخذ الموافقة باحتساب المبالغ التي دفعها المواطنون سابقًا، مشيرًا إلى أن كل أجهزة المحافظة تعمل على حل هذا الملف بشكل احترافي، وجميعنا حريصون على مصلحة المواطنين مع التأكيد على حق الدولة، وتسريع وتيرة إجراءات التقنين والتسوية القانونية، لإنهاء هذا الملف بشكل جذري يلبي تطلعات المواطنين.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه سوف يتم الإعلان عن الحدود النهائية للمثلث الذهبي، عقب اعتماده من رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن ذلك لإعلاء مصلحة المواطنين من أهالي محافظة قنا، بما يساهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق نهضة شاملة ومستدامة تمس حياة المواطن القنائي بشكل مباشر.

كما استمع محافظ قنا، إلى مطالب الأهالي والرد على استفساراتهم، وطمأنتهم، مؤكدًا على أن الدولة لن تجور على حقوق مواطنيها، بل تسعى جاهدة لتوفير وتقديم كافة التسهيلات التي تضمن استقرارهم الاجتماعي، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية واضحة ومحددة بشأن مصلحة المواطن القنائي، مع تذليل العقبات وتلبية الاحتياجات المشروعة للأهالي بما يحقق التوازن بين دفع عجلة التنمية القومية والحفاظ على المكتسبات المعيشية لأبناء المحافظة.



