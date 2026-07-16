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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا.. ضبط أمين عهدة وآخرين لتصرفهم في 9 أطنان دقيق بلدي مدعم.. انطلاق فعاليات المشروع القومي للهوكي

فريق الهوكى
فريق الهوكى
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا العديد من الأحداث على مدار الساعات الماضية، أبرزها ضبط أمين عهدة وآخرين لتصرفهم في 9 أطنان دقيق بلدي مدعم، برنامج الأغذية العالمي يدعم الزراعة لرفع كفاءة إنتاج المحاصيل الزراعية، مصرع طفل سقط من أعلى سلم منزله بنقادة، مجمع الإعلام يناقش دور الإعلام الرسمي في مواجهة الشائعات، وانطلاق فعاليات المشروع القومي للهوكي بنادى نقادة الرياضي.

 

ضبط أمين عهدة وآخرين لتصرفهم في 9 أطنان دقيق بلدي مدعم بقنا
 

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا في ضبط أمين عهدة بمستودع دقيق بلدي مدعم لاتهامه بالتصرف في كميات كبيرة من الدقيق وبيعها في السوق السوداء، بناءً على توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبإشراف حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، بتكثيف الرقابة على السلع المدعمة.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إنه ​عقب ورود معلومات تفيد بقيام أمين العهدة بالاشتراك مع آخرين من العاملين بالمستودع التابع لشركة المطاحن، والذي يختص بتوزيع الدقيق البلدي المدعم على المخابز البلدية والمستودعات المخصصة لبيعه للمواطنين، بالتلاعب في الحصص المقررة وتهريبها لبيعها بالسوق السوداء.


 

برنامج الأغذية العالمي في قنا.. دعم الزراعة لرفع كفاءة إنتاج المحاصيل الزراعية

استقبل اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وفدًا من برنامج الأغذية العالمي WFP، برئاسة رود الحلبي، ممثل ومدير مكتب البرنامج في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتعرف على الأنشطة والبرامج التنموية التي ينفذها البرنامج داخل المحافظة.

وشهد الاجتماع، مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بدعم مسارات التنمية الاقتصادية والزراعية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، بما يسهم في زيادة دخول المزارعين، إلى جانب متابعة المشروعات والبرامج التنموية التي ينفذها البرنامج بالتعاون مع المحافظة.

مصرع طفل سقط من أعلى سلم منزله بقنا
 

لقي طفل مصرعه، متأثرا بإصابته عقب سقوطه من أعلى سلم منزلهم، في قرية الخطارة التابعة لمركز نقادة جنوب قنا. 

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع طفل متأثرا بإصابته بعد سقوطه من سلم المنزل، في قرية الخطارة التابعة لمركز نقادة. 

 

مجمع قنا يناقش دور الإعلام الرسمي في مواجهة الشائعات
 

نظم مجمع إعلام قنا ندوة بعنوان “دور الإعلام الرسمي في مواجهة الشائعات”ضمن حملة إعلامية لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الشائعات وأهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة والتعريف بدور الإعلام الرسمي في التصدي لخطر الشائعات على المجتمع، تحت رعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبإشراف اللواء دكتور تامر شمس الدين رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة.

وأوضح الدكتور أحمد خيرى، مدرس الإعلام الرقمي  بكلية الإعلام جامعة قنا ، بأن الشائعات معلومات أو أخبار تكون بها أجزاء حقيقية وأخري كاذبة أو أخبار ومعلومات مفبركة، تنتشر بسرعة في المجتمع، وخاصة بعد انتشار استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مستعرضًا أبرز أسباب انتشارها، أنها تخاطب احتياجات وانفعالات وغرائز الجمهور وسرعة تداولها عبر الفضاء الرقمي، وضعف الوعي الإعلامي لدى بعض مستخدمي المنصات الرقمية.


 

لنشر اللعبة بالصعيد..انطلاق فعاليات المشروع القومي للهوكي بقنا

شهد ملعب نادي نقادة الرياضي بمحافظة قنا، فعالية انطلاق أحد المشروعات القومية للاتحاد المصري للهوكي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم، في خطوة تعد الأولى من نوعها بالصعيد.

وتابع الدكتور سمير حسن ، رئيس لجنة المشروعات بالاتحاد المصري للهوكي، فعاليات تنفيذ المشروع القومي، في إطار خطة الاتحاد لتوسيع قاعدة ممارسة الهوكي في محافظات الصعيد، حيث لا تمارس اللعبة بشكل فعلي في أندية الصعيد الممتدة من الجيزة حتى أسوان.
 

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