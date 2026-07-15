بشرى لعشاق كرة القدم.. شاهد مباراة الأرجنتين وأنجلترا على beIN Sports المفتوحة

يستعد جماهير كرة القدم حول العالم لملحمة كروية مساء اليوم في نصف نهائي كأس العالم2026، حيث يترقب الجميع مباراة الأرجنتين وإنجلترا والتي من المتوقع أن تكون مباراة قوية ومنافسة شرسة بين منتخبين من أقوى المنتخبات خلال منافسات وتصفيات كأس العالم، ليتأهل أحدهما إلى النهائي الليلة .

وبالطبع يبحث الملايين عن القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأنجلترا و تردد قناة بين سبورت المفتوحة التي تذيع مبارايات كأس العالم ..

موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا



تنطلق مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 في الأوقات التالية:

10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

8:00 مساءً بتوقيت المغرب.

8:00 مساءً بتوقيت تونس.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وإنجلترا اليوم

يمكن للجماهير متابعة مباراة الأرجنتين وإنجلترا بث مباشر من خلال القنوات الناقلة الرسمية لبطولة كأس العالم 2026، بالإضافة إلى خدمات البث الرقمي التي توفر مشاهدة المباراة عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.

كما تتيح المنصات الرقمية التابعة لشبكة beIN Sports متابعة اللقاء بجودة عالية للمشتركين في الباقات المخصصة لنقل مباريات المونديال.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وإنجلترا

beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 2

beIN SPORTS MAX 3

beIN SPORTS MAX 4

مباراة الأرجنتين وإنجلترا على beIN Sport

سوف يتم نقل مباراة إنجلترا و الأرجنتين في كأس العالم 2026 عبر beIN MAX 1 بتعليق علي سعيد الكعبي، بينما يعلق حفيظ دراجي على المواجهة عبر قناة beIN MAX 2.، فيما سيعلق خليل البلوشي على المواجهة عبر قناة beIN MAX 3، كما سيعلق أحمد البلوشي على المواجهة عبر قناة beIN MAX 4.

تردد بين سبورت المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

نظام البث: DVB-S2 / 8PSK.

مباراة الأرجنتين وانجلترا بث مباشر



بمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم عبر الإنترنت من خلال منصة TOD التابعة لشبكة بي إن سبورتس.

كما تتيح خدمة beIN CONNECT للمشتركين متابعة المباراة مباشرة عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر من أي مكان.

ووصل منتخب إنجلترا إلى هذا الدور بعد سلسلة من الانتصارات في الأدوار الإقصائية، حيث تجاوز الكونغو الديمقراطية ثم المكسيك، قبل أن يحسم مواجهة النرويج ويؤكد أحقيته بالمنافسة على اللقب.

ونجح منتخب الأرجنتين، حامل لقب النسخة الماضية، في الوصول لمشواره بنجاح بعدما تخطى كاب فيردي، ثم مصر، قبل أن يحسم مواجهة سويسرا، ليواصل حملة الدفاع عن لقبه العالمي.

وينتظر المنتخب الإسباني، الذي حجز مقعده في النهائي بعد الفوز على فرنسا، الفائز من مواجهة الليلة، على أن تُقام المباراة النهائية لكأس العالم 2026 يوم الأحد 19 يوليو، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، لتحديد بطل العالم.