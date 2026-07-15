ترامب: الجسور ومحطات الطاقة أهدافنا التالية في إيران خلال الأسبوع المقبل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أهداف واشنطن التالية في إيران خلال الأسبوع المقبل ستكون الجسور ومحطات الطاقة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر إسرائيلية بأنه من المرجح أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، يوم الإثنين المقبل، خلال زيارة يعتزم نتنياهو القيام بها إلى الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن نتنياهو سيغادر إلى الولايات المتحدة يوم السبت المقبل، فيما قال مسئول إسرائيلي بارز إن رئيس الوزراء يسعى إلى عقد لقاء مع ترامب.

وبحسب تقارير إعلامية عبرية، من المقرر أن يشارك نتنياهو خلال زيارته في مراسم تأبين السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، أحد أبرز الداعمين لإسرائيل، والذي توفي يوم السبت الماضي، فيما لم يُعلن بعد موعد مراسم التأبين.