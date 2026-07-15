إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

تترقب آلاف الأسر خلال الفترة المقبلة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026،وأن ذلك يكون في أجواء يسودها القلق والترقب، وتعيش المنازل حالة من الانتظار المشوب بالأمل، مع تطلع الطلاب وأولياء الأمور إلى حصاد عام كامل من الاجتهاد.

كما تستعد فيه وزارة التربية والتعليم لإعلان النتيجة فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.

طلاب

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل الشكاوى يتم التعامل معها من خلال غرفة العمليات بشكل عاجل في امتحان الثانوية العامة.

وقال زلطة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، إن "التعامل مع أي مخالفات في نفس اللحظة ولن نسمح بالإخلال بالنظام العام في امتحانات الثانوية العامة".

طلاب

وأكمل أنه لا توجد ظواهر غش جماعية في اي مدرسة على مستوى الجمهورية، وأن النتيجة بعد ثلاثة أسابيع، ومؤشرات النتائج لن تظهر بعد".

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن اجتماع الوزير مع ممثلي وأصحاب المدارس الدولية هدفه التأكيد على التزامهم بقوانين الدولة المصرية.

وأضاف زلطة، أنه تم التأكيد على الالتزام بالتعليمات الصادرة من الوزارة، مشيرا إلى أن الوزير أكد على ضرورة تطبيقها بشكل منظم.

وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن النسبة المحددة من وزارة التربية والتعليم تطبق في المدارس الدولية ولن يتم الخروج عنها.

وتابع، أن وزير التربية والتعليم أكد على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للمصروفات الدراسية ونسبة الزيادة.