هل أصبحت تجربة العملاء مفتاح المنافسة في قطاع تجارة الأجهزة والإلكترونيات؟

لم تعد المنافسة في قطاع تجارة الأجهزة المنزلية والإلكترونيات تعتمد فقط على تنوع المنتجات أو العروض السعرية، بل أصبحت تجربة العملاء أحد أهم معايير التميز، في ظل سعي الشركات إلى تقديم منظومة متكاملة تمتد من لحظة اتخاذ قرار الشراء وحتى خدمات ما بعد البيع، بما يعزز ثقة المستهلك ويرفع مستويات الرضا.



وتشهد الأسواق توجهًا متزايدًا نحو تطوير قنوات التواصل مع العملاء، والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب الاستثمار في مراكز الدعم الفني والصيانة، بما يضمن سرعة الاستجابة للطلبات وتقديم حلول أكثر كفاءة، في وقت أصبحت فيه جودة الخدمة عاملًا مؤثرًا في قرارات الشراء.



وفي هذا السياق، استعرضت شركة بي تك خلال فعالية متخصصة رؤيتها لتطوير تجربة العملاء، مؤكدة اعتمادها على شبكة تضم أكثر من 190 فرعًا في مختلف المحافظات، إلى جانب منصة إلكترونية توفر تجربة تسوق متكاملة، فضلًا عن منظومة لخدمة العملاء والدعم الفني عبر مركز الاتصال بما يسهم في تسهيل التواصل وتقديم خدمات ما بعد البيع.

كما سلطت الشركة الضوء على خدمات الصيانة التي تقدمها للأجهزة المنزلية والإلكترونية، ومن بينها الصيانة الوقائية للتكييفات، والتي تشمل الفحص والتنظيف والصيانة الدورية لمختلف الأنواع، بهدف الحفاظ على كفاءة التشغيل، والحد من الأعطال، وإطالة العمر الافتراضي للأجهزة، خاصة خلال فترات الاستخدام المكثف.

ويؤكد خبراء قطاع التجزئة أن الاستثمار في تجربة العملاء أصبح أحد أهم أدوات المنافسة، إذ لم يعد المستهلك يبحث فقط عن المنتج المناسب، وإنما عن خدمة متكاملة توفر له سهولة الوصول إلى المنتجات، وسرعة الاستجابة، وكفاءة خدمات ما بعد البيع، وهو ما يدفع الشركات إلى تطوير نماذج عملها بما يتماشى مع التحول الرقمي وارتفاع توقعات العملاء.