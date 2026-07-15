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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. 46 سؤالاً بـ 60 درجة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

يستعد طلاب الثانوية العامة 2026 النظام الجديد “شعبة علمي علوم” غداً الخميس لآداء امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026

امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. عدد الأسئلة والدرجات

ومن جانبها كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 ، مؤكدة ما يلي :

  • امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 : إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالا 
  • امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 يشمل 2 سؤال مقالي + 44 سؤالا اختيار من متعدد 
  • امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 : الدرجة الكلية من  60  ( 56 درجة على أسئلة الإختيار من متعدد + 4 درجات للمقالي )

امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد شعبة علمي علوم ، يستمر امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 غدا لمدة 3 ساعات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا  

جدير بالذكر انه ينتهي ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 غداً الخميس 16 يوليو 2026 بإمتحان الأحياء لطلاب علمي علوم ، امتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب علمي رياضة ، وامتحان الإحصاء لطلاب أدبي لطلاب النظام الجديد

كما ينتهي ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم يوم الخميس القادم بآداء امتحانات الجيولوجيا لطلاب علمي علوم ، والاستاتيكا لطلاب علمي رياضة والفلسفة لطلاب ادبي

وكان قد انطلق رسميا ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 الأحد 21 يونيو 2026 في جميع محافظات الجمهورية

و حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، للإطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بمنظومة الامتحانات؛ وذلك لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل منضبط، مشددًا على تحقيق الإنضباط الكامل بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية والتعامل الفوري مع أي شكاوى ترد لغرفة العمليات المركزية أو غرف العمليات بالمحافظات.

حيث تابع الوزير محمد عبد اللطيف، سير امتحانات الثانوية العامة، عبر شبكة متكاملة من التواصل المباشر مع غرف العمليات بالمحافظات، وكاميرات المراقبة التي تم تفعيلها داخل اللجان، بما يضمن رصد الأحداث لحظيًا، وسير العملية الامتحانية بانضباط بجميع أنحاء الجمهورية.

كما أكد الوزير على تقديم الدعم الكامل لكافة القائمين على أعمال الامتحانات، مؤكدا على تطبيق اللوائح والقوانين بكل حزم ودون تهاون، والتصدي لأي محاولات للإخلال بمنظومة الامتحانات، بما يضمن انضباط سير الامتحانات، والحفاظ على حقوق الطلاب.

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