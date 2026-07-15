في أحدث جلسة تصوير لمجلة شهيرة.. هاندا أرتشيل بإطلالة صيفية ناعمة | شاهد

لفتت الفنانة التركية هاندا أرتشيل الأنظار بأحدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح مجلة ELLE Türkiye، حيث شاركت جمهورها مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، لتتلقى آلاف التعليقات والإعجابات خلال وقت قصير.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل

وظهرت هاندا أرتشيل بإطلالة صيفية أنثوية جذابة، ارتدت خلالها فستانًا قصيرًا مزينًا بنقشات الورود الوردية والبيضاء، تميز بتصميم مكشوف الأكتاف مع أكمام طويلة واسعة، ما أضفى على إطلالتها لمسة رومانسية تناسب أجواء الصيف.

واعتمدت النجمة التركية تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت شعرها الأسود الطويل منسدلًا بانسيابية على كتفيها، مع فرق جانبي ناعم أبرز ملامح وجهها الطبيعية.

هاندا أرتشيل

مكياج هاندا أرتشيل

ومن الناحية الجمالية، اختارت هاندا مكياجًا هادئًا ارتكز على درجات النيود، مع لمسات خفيفة أبرزت جمال بشرتها، بينما زينت إطلالتها بأقراط طويلة باللون الأخضر أضافت لمسة من الأناقة والتوازن مع ألوان الفستان.

وفي إحدى الصور، ظهرت هاندا بابتسامة عفوية وهي ترفع قبعة سوداء أمام الكاميرا، لتبرز إطلالتها الطبيعية وشخصيتها المرحة، بينما اعتمدت طلاء أظافر باللون الأحمر، أضفى لمسة جريئة وأنيقة على اللوك.

هاندا أرتشيل

تفاعل المتابعين

وحصدت الصور تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بأناقة هاندا أرتشيل وقدرتها على الظهور بإطلالات تجمع بين البساطة والرقي، وهو ما جعل جلسة التصوير تحظى بإعجاب جمهورها داخل تركيا وخارجها.

وتواصل هاندا أرتشيل الحفاظ على مكانتها كواحدة من أبرز أيقونات الموضة في تركيا، إذ تحرص باستمرار على مشاركة متابعيها أحدث جلسات التصوير والإطلالات التي تعكس ذوقها الأنيق، سواء في المناسبات الرسمية أو الإطلالات الكاجوال.