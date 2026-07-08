في أحدث ظهور لها.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

لفتت الفنانة التركية هاندا أرتشيل الأنظار بإطلالة جريئة وعصرية خلال أحدث جلسة تصوير، حيث ظهرت بفستان استثنائي جمع بين التصميم الفني واللمسات العصرية، ليحصد إعجاب متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل

وجاء الفستان بتصميم أوف شولدر كشف عن الكتفين، مع قصات جانبية عند منطقة الخصر أضفت لمسة جريئة على الإطلالة، بينما تميز بقصة طويلة وانسيابية مع فتحة جانبية مرتفعة أبرزت رشاقتها.

واعتمد الفستان على تدرجات لونية بدأت بالأحمر القاني في الجزء العلوي، ثم انسابت إلى درجات البرغندي والبنفسجي الداكن في الأسفل، وزُين برسومات انسيابية باللون الأسود منحت التصميم طابعًا فنيًا مميزًا يشبه اللوحات التجريدية.

هاندا أرتشيل

وأكملت هاندا أرتشيل إطلالتها بحذاء ذي كعب عالٍ ومنصة أمامية باللون العنابي، جاء متناغمًا مع ألوان الفستان، ما منح الإطلالة مزيدًا من الفخامة والأناقة.

هاندا أرتشيل

تسريحة شعر هاندا أرتشيل

أما من الناحية الجمالية، فاختارت النجمة التركية تسريحة شعر مستقيمة مع خصلات منسدلة على الظهر، واعتمدت مكياجًا هادئًا ارتكز على البشرة المضيئة، مع تحديد ناعم للعينين وأحمر شفاه بدرجات النيود، ليبرز ملامحها الطبيعية بأسلوب راقٍ.

هاندا أرتشيل

وظهرت هاندا أرتشيل في أكثر من لقطة داخل أروقة مبنى فاخر يتميز بالأعمدة الرخامية والثريات الكريستالية، كما التقطت صورًا في شرفة خارجية وحديقة داخلية، ما أضفى أجواءً فخمة على جلسة التصوير وعزز من جمالية الإطلالة.

هاندا أرتشيل

تفاعل المتابعين

وحظيت الصور بتفاعل واسع من جمهور الفنانة التركية، الذين أشادوا بذوقها في اختيار الأزياء وقدرتها على الظهور بإطلالات تجمع بين الجرأة والرقي، لتواصل هاندا أرتشيل ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز أيقونات الموضة والأناقة في تركيا.

هاندا أرتشيل

هاندا أرتشيل

هاندا أرتشيل

هاندا أرتشيل

هاندا أرتشيل