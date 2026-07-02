مستوحاة من عالم الموضة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

لفتت الفنانة التركية هاندا أرتشيل الأنظار بأحدث جلسة تصوير شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة عصرية أنيقة حملت طابعًا فنيًا مميزًا داخل ديكور مصمم بأسلوب بصري مبتكر، لتنال الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل

وتميزت جلسة التصوير بأجواء غير تقليدية، إذ ظهرت هاندا داخل غرفة صُممت لتمنح إحساسًا بصغر المساحة، بينما بدت وكأنها عملاقة داخلها، في فكرة إبداعية أضفت لمسة مختلفة على الصور.

واعتمدت هاندا أرتشيل إطلالة تجمع بين البساطة والأناقة، حيث ارتدت قميصًا أبيض مخططًا باللونين الأبيض والأسود بقصة واسعة وأكمام طويلة، ونسقته مع تنورة سوداء ميدي ذات تصميم انسيابي منح الإطلالة طابعًا كلاسيكيًا عصريًا.

وأكملت إطلالتها بانتعال صندل ذي كعب عالٍ باللون الأزرق السماوي، وهو اللون الذي تناغم مع ديكور المكان، ليضفي لمسة من الحيوية والتميز على اللوك.

هاندا أرتشيل

مكياج ناعم وتسريحة شعر كلاسيكية

واختارت النجمة التركية مكياجًا هادئًا ارتكز على توحيد لون البشرة مع لمسات ناعمة على العينين وأحمر شفاه بدرجة طبيعية، ما أبرز ملامحها الرقيقة.

أما شعرها، فتركته منسدلًا بتموجات ناعمة مع فرق جانبي، وهو ما أضفى على إطلالتها لمسة من الأنوثة والرقي.

هاندا أرتشيل

تفاعل واسع على إنستجرام

وحصدت صور هاندا أرتشيل آلاف الإعجابات والتعليقات خلال وقت قصير من نشرها، حيث أشاد المتابعون بذوقها في اختيار الأزياء وفكرة جلسة التصوير المبتكرة، مؤكدين أن النجمة التركية تواصل الحفاظ على مكانتها كواحدة من أبرز أيقونات الموضة والأناقة في تركيا.