رودري يصل المدينة الرياضية ببرشلونة للخضوع للكشف الطبي

وصل لاعب الوسط الإسباني رودري لبرشلونة للخضوع للفحص الطبي، والإعلان الرسمي عن انضمامه إلى الفريق الكتالوني قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، وسط ترقب بشأن موعد ظهوره الأول بقميص النادي.

ووصل رودري مساء أمس الإثنين إلى مطار برشلونة، استعدادًا لاستكمال إجراءات انتقاله إلى صفوف الفريق، حيث أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام عقب وصوله.

ويستعد برشلونة لمواجهة الأهلي المصري يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات كأس خوان جامبر، البطولة الودية السنوية التي ينظمها النادي الكتالوني.

ويدرس نادي برشلونة حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، تقديم رودري رسميًا لوسائل الإعلام يوم الثلاثاء في نحو الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي، أي الثانية ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر داخل برشلونة تؤكد اكتمال عملية التوقيع بشكل كبير، إلا أن موعد تقديم اللاعب قد يتأخر في حال استغرقت الإجراءات التمهيدية وقتًا إضافيًا، إذ تضع إدارة النادي أولوية لإتمام جميع الخطوات التعاقدية بالشكل الصحيح.

موقف رودري من مباراة الأهلي

ومن المنتظر أن يتواجد رودري إلى جانب جواو كانسيلو في مدرجات ملعب مباراة برشلونة والأهلي، يوم الأربعاء، ليكون ذلك أول تواصل مباشر له مع جماهير النادي الكتالوني بعد إتمام انتقاله.

لكن رودري لن يشارك في المباراة أمام الأهلي، نظرًا إلى عدم حصوله على فرصة كافية للتدرب مع زملائه الجدد.