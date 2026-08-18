كواليس صادمة وراء فشل انتقال رودري إلى ريال مدريد.. «ماركا» تكشف السبب

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن كواليس فشل انتقال الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، إلى صفوف ريال مدريد، بالتزامن مع اقتراب اللاعب من الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحيفة، كانت هناك شكوك كثيرة داخل ريال مدريد قبل بدء الاتصالات الخاصة بالتعاقد مع رودري، وهو ما أثر بشكل واضح على مسار الصفقة، رغم ارتباط اسم اللاعب بالنادي الملكي خلال الفترة الماضية.

وأوضحت «ماركا» أن المشكلة الأساسية تمثلت في محاولة ريال مدريد التعاقد مع رودري دون وجود قناعة كاملة داخل النادي بضرورة إتمام الصفقة، وهو الأمر الذي شعر به اللاعب خلال الاتصالات والمفاوضات.

وأشارت الصحيفة إلى أن رودري لم يكن من الأساس اللاعب الذي يبحث عنه ريال مدريد بشكل واضح، سواء من ناحية العمر أو أسلوب اللعب، وهو ما جعل النادي الملكي غير حاسم في تحركه نحو ضمه.

وأضافت «ماركا» أن غياب القناعة الكاملة داخل ريال مدريد كان أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى فشل الصفقة، خاصة أن اللاعب كان يدرك موقف النادي تجاهه، قبل أن تتجه الأمور نحو انتقاله إلى برشلونة.

وفي المقابل، يستعد رودري للخضوع للفحص الطبي مع برشلونة، الثلاثاء، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى صفوف الفريق الكتالوني، بعدما توصل النادي الإسباني إلى اتفاق مع مانشستر سيتي بشأن ضم لاعب الوسط.

ووصل رودري إلى مدينة برشلونة مساء الإثنين، استعدادًا لاستكمال الإجراءات الخاصة بالانتقال، قبل توقيع العقود والإعلان الرسمي عن الصفقة.

ومن المنتظر أن يمثل انضمام رودري إلى برشلونة إضافة قوية لخط وسط الفريق، في الوقت الذي يسعى خلاله النادي الكتالوني إلى تدعيم صفوفه بعناصر ذات خبرة وقدرات فنية كبيرة.

وبذلك، تبدو وجهة رودري أقرب إلى برشلونة، بعدما فشل ريال مدريد في حسم الصفقة نتيجة التردد وعدم وجود قناعة كاملة داخل النادي الملكي بالتعاقد مع اللاعب، وفقًا لما أكدته «ماركا».