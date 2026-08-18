900 ألف يورو.. ناقد يكشف مكاسب الأهلي من مواجهة برشلونة

تحدث الناقد الرياضي محمد أبو علي عن الاستفادة التي سيحققها الأهلي من مواجهة برشلونة الودية على كأس خوان جامبر.

وقال محمد أبو علي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الأهلي سيحصل على 900 ألف يورو من مواجهة برشلونة».

وأردف قائلًا: «مباراة برشلونة مهمة لأنها الاستعداد الأخير قبل خوض معترك بطولة الدوري المصري، ورسالتي لجمهور الأهلي قبل مباراة برشلونة ليست مقياسًا سواء الأهلي حقق الفوز أو تعرض للخسارة».

وأشار أبو علي إلى أن الأقرب الاعتماد على محمد الشناوي في حراسة مرمى الأهلي أمام برشلونة، وفقًا لما ظهر خلال آخر التدريبات.