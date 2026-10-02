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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

الأرصاد
الأرصاد
رحمة سمير

تشهد البلاد أجواءً خريفية معتدلة خلال فترات الصباح الباكر والليل، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة نسبيًا خلال ساعات النهار، بالتزامن مع فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، قد تصل إلى حد الغزارة والرعدية على بعض المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وكشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، لتتراجع بنحو 8 إلى 10 درجات مئوية حتى منتصف الأسبوع.

الأرصاد: أجواء خريفية وانخفاض في درجات الحرارة

قالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية، إن الأجواء الخريفية تؤثر على معظم محافظات الجمهورية، مع انخفاض درجات الحرارة وتراجع نسب الرطوبة، وهو ما يظهر بصورة أكبر خلال فترات المساء والليل والصباح الباكر، بينما يستمر الإحساس بالحرارة خلال ساعات النهار مع سطوع أشعة الشمس.

الأرصاد الجويه

وأوضحت أن تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، إلى جانب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أسهم في انخفاض درجات الحرارة وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس.

وأضافت أن العظمى في القاهرة الكبرى تتراوح بين 30 و31 درجة مئوية، بينما تسجل درجات الحرارة في الأقصر وأسوان نحو 37 و38 درجة خلال النهار، مع أجواء مائلة للبرودة خلال الصباح الباكر، خاصة في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة.

أمطار رعدية وغزيرة على المحافظات الساحلية

وأشارت المتنبئ الجوي إلى استمرار فرص سقوط الأمطار، التي تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، وقد تكون رعدية أحيانًا على بعض المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وشمال الدلتا، ومناطق من الصحراء الغربية ووسط الصعيد وجنوب سيناء.

وأكدت أن الأمطار الأكثر تأثيرًا تتركز على المناطق الساحلية، مع احتمالية سقوط أمطار غزيرة في بعض الأماكن، خاصة بالإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، بينما تكون فرص الأمطار على المناطق الداخلية أقل شدة.

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ولفتت إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى ووسط سيناء، موضحة أن احتمالات سقوط الأمطار في القاهرة أقل مقارنة بالمحافظات الساحلية.

نشاط للرياح واحتمالات لإثارة الأتربة

وأضافت منار غانم أن البلاد تشهد نشاطًا للرياح تتراوح سرعاته بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة على معظم المحافظات، ما يساعد على تلطيف الأجواء وانخفاض الإحساس بدرجات الحرارة، خاصة خلال فترات المساء والليل.

وحذرت من احتمالية إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق، من بينها الصحراء الغربية والساحل الشمالي والأماكن المكشوفة بالقاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري.

وأوضحت أن السحب الرعدية قد يصاحبها نشاط مفاجئ للرياح، ما يؤدي إلى زيادة سرعتها وإثارة الرمال والأتربة قبل سقوط الأمطار، خاصة في بعض المناطق الساحلية ووسط الصعيد وجنوب سيناء.

انخفاض الحرارة من 8 إلى 10 درجات حتى منتصف الأسبوع

ونوهت المتنبئ الجوي باستمرار الانخفاض في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن تتراجع بنحو 8 إلى 10 درجات مئوية حتى منتصف الأسبوع، مع استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة خلال فترات الصباح الباكر والليل.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ودعت منار غانم إلى الانتباه إلى انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل والصباح الباكر، خاصة في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة والمناطق ذات الظهير الصحراوي، مع متابعة تطورات فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح، لا سيما في المحافظات الساحلية والمناطق المتوقع أن تشهد أمطارًا رعدية.

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وتستمر الأجواء الخريفية على معظم أنحاء البلاد، مع طقس معتدل في الصباح الباكر والليل، ومائل للحرارة أو حار نهارًا بحسب المناطق، وسط فرص لسقوط أمطار قد تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق الساحلية، ونشاط للرياح قد يصاحبه إثارة للأتربة، قبل مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع.

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