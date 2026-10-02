النيران أمسكت به.. نهاية مأساوية لعامل داخل مصنع كيماويات بـ 6 أكتوبر

لقى عامل يبلغ من العمر 40 عاما مصرعه حرقا، أثناء أداء عمله داخل مصنع للكيماويات بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل مصرع عامل داخل مصنع بأكتوبر

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا يفيد بمصرع عامل داخل مصنع بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، لإجراء الفحص والوقوف على ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن العامل، البالغ من العمر 40 عامًا، كان يقوم بأعمال لحام أثناء تجهيز مظلة بالقرب من مكان تخزين المواد الكيماوية، وبجوار إحدى فتحات تصريف المواد سريعة الاشتعال، قبل أن تمتد النيران إليه، ما أسفر عن إصابته بحروق بالغة ووفاته في الحال.

وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية، كما تواصل الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث ومدى توافر اشتراطات السلامة داخل موقع العمل.