سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث

استقرت أسعار الدولار اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 أمام الجنيه المصري، بالتزامن مع متابعة المواطنين والمستثمرين لحركة سعر العملة الأمريكية في البنوك، خاصة مع ارتباط الدولار بالعديد من أسعار السلع والخدمات وحركة الأسواق المحلية.

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.92 جنيه للشراء و52 جنيها للبيع، بينما سجلت العملة الأمريكية في عدد من البنوك الكبرى مستويات متقاربة عند 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر بلغ سعر الدولار نحو 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك القاهرة نحو 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفقا لآخر بيانات أسعار الصرف المعلنة في البنك الأهلي المصري، سجل الدولار الأمريكي 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

وتأتي هذه الأسعار ضمن نشرة أسعار العملات الأجنبية بالبنك، مع اختلاف أسعار بعض العملات الأخرى أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديثات البنك.

سعر الدولار

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري

سجل اليورو نحو 58.8874 جنيه للشراء و59.3666 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 68.965 جنيه للشراء و69.5055 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الكندي نحو 36.6601 جنيه للشراء و36.8206 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 62.3598 جنيه للشراء و62.839 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني نحو 32.9883 جنيه للشراء و33.2825 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأسترالي نحو 36.2336 جنيه للشراء و36.4233 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية في البنك الأهلي

سجل الدينار الكويتي نحو 164.8896 جنيه للشراء و170.0877 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي نحو 13.8868 جنيه للشراء و13.9479 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 14.2173 جنيه للشراء و14.2612 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار البحريني نحو 136.4574 جنيه للشراء و138.9162 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني نحو 133.7342 جنيه للشراء و136.026 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال القطري نحو 13.2665 جنيه للشراء و14.3688 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني نحو 72.8756 جنيه للشراء و73.9689 جنيه للبيع.

كما سجل اليوان الصيني نحو 7.7963 جنيه للشراء و7.8114 جنيه للبيع وفقا لأسعار التحويل المعلنة.

سعر الدولار

تحديث أسعار الدولار والعملات اليوم

وتتغير أسعار العملات داخل البنوك وفقا لحركة سوق الصرف وقرارات البنوك ومستويات العرض والطلب، لذلك قد تشهد الأسعار تحركات على مدار اليوم.

ويحرص المتعاملون في سوق الصرف على متابعة سعر الدولار بشكل مستمر، خاصة الراغبين في شراء أو بيع العملة الأجنبية أو تنفيذ التحويلات المالية، مع ضرورة الرجوع إلى السعر المعلن من البنك وقت إجراء المعاملة.