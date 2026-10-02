أنجبته من علاقة محرمة ووالده محبوس.. سقوط سيدة ألقت رضيعها أمام دار أيتام بالشيخ زايد

حلت الأجهزة الأمنية بالجيزة لغز العثور على رضيع أمام دار أيتام بمدينة الشيخ زايد حيث تبين أن والدته تخلصت منه عقب إنجابه من علاقة غير شرعية وحبس والد الطفل على ذمة إحدى القضايا.

وتمكنت من ضبط والدة الطفل وسائق، قريبها عاونها في إلقاء الطفل وتركه وبحوزته ورقة مدون عليها اسمه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عثور أحد الأهالي على طفل رضيع أمام دار للأيتام بدائرة قسم شرطة زايد ثان، بعدما انتبه إلى صوت بكائه، ليقوم بإبلاغ الأجهزة الأمنية وتسليم الطفل، حيث تبين وجود ورقة تحمل اسم الطفل.

وبإجراء التحريات اللازمة وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع العثور على الرضيع، تم تحديد هوية المتورطين في الواقعة، وتبين أنهما ربة منزل تبلغ من العمر 22 عامًا وسائق يبلغ 28 عامًا، وتربطهما صلة قرابة.

وبمواجهتهما، أقرت والدة الطفل بأنها أنجبته نتيجة علاقة غير شرعية من عاطل يبلغ 25 عامًا، ومحبوس على ذمة إحدى القضايا، موضحة أنها عقب وضع الطفل استعانت بأحد أقاربها، الذي يعمل سائقًا، واتفقا على ترك الرضيع أمام دار الأيتام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.