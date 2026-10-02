بعد صوت أندرويد الغامض.. مستخدمو آيفون 18 برو يشكون من خلل صوتي غريب

يواجه أحدث هاتفي آيفون 18 برو وiPhone 18 Pro Max خللا غريبا في الصوت، إذ أبلغ عدد من المستخدمين عن صدور أصوات غير معتادة من مكبر الصوت في أجهزتهم.

وانتشرت الشكاوى على منصة ريديت، حيث وصف مستخدمو الهاتفين، الصوت، بأنه فرقعة أو نقرات عشوائية أو طقطقة وتشويش.

وبحسب التقارير، يبدو أن الصوت المزعج يصدر من سماعة المكالمات العلوية، ويؤثر في كل من iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max.

ويظهر الخلل في أثناء استخدام التطبيقات أو تصفح الإنترنت أو عند وصول الإشعارات أو الكتابة على لوحة المفاتيح، بينما قال بعض المستخدمين إنهم يسمعون الصوت بشكل مستمر.

iPhone 18 Pro

طرق لإظهار الخلل

قال بعض المستخدمين إن المشكلة يمكن تكرارها من خلال تشغيل وضع الطيران ثم إيقافه، أو تحريك شريط سطوع الشاشة بسرعة بين أدنى وأقصى مستوى.

كما أبلغ أحد مستخدمي iPhone 18 Pro Max عن صدور طنين خافت عندما يكون مستوى الصوت مضبوطا على الحد الأقصى، فيما أشار مستخدمون آخرون إلى تعرضهم للمشكلة نفسها.

هل تسبب تحديث iOS 27.0.1 في المشكلة؟

تزامنت التقارير مع إطلاق آبل تحديثا جديدا لإصلاح خلل آخر في هواتف iPhone 18 Pro، كان يؤدي في بعض الحالات إلى إعادة تشغيل الهاتف تلقائيا عند فشل ميزة Face ID.

ويبدو أن التحديث عالج مشكلة Face ID، لكن لا توجد حتى الآن معلومات رسمية من آبل بشأن خلل الصوت، كما لم تكشف الشركة عن تحديث أو حل مؤقت للمشكلة.

ويشتبه بعض المستخدمين في أن التحديث ربما يكون وراء ظهور الخلل الصوتي، لكن لا توجد حتى الآن أدلة مؤكدة تثبت وجود علاقة بين الأمرين.

واللافت أن بعض المستخدمين أعادوا هواتف iPhone 18 Pro واستبدلوها بأجهزة جديدة، لكنهم فوجئوا بظهور المشكلة نفسها في الأجهزة البديلة.

كما ظهرت تقارير عن مشكلات صوتية مشابهة في طرازات أخرى من آيفون، وهو ما قد يشير إلى أن الخلل مرتبط بالبرمجيات أكثر من كونه عيبا في مكونات الهاتف، ما يعني إمكانية معالجته عبر تحديث للنظام.

مشكلة جديدة ضمن سلسلة من الأعطال

ولا تبدو مشكلة الصوت الخلل الوحيد الذي واجهته سلسلة iPhone 18، إذ ظهرت خلال الفترة الأخيرة تقارير عن مشكلة أكثر خطورة قد تؤدي إلى تعطل iPhone 18 Pro بالكامل نتيجة إجراء بسيط.

وبحسب التقارير، يمكن أن يتعطل الهاتف عند نقل إحدى الأدوات المصغرة من خلال سحبها بإصبع واحد إلى صفحة أخرى من الشاشة الرئيسية، ثم وضعها فوق أداة مصغرة أخرى.

وفي إحدى الحالات، احتاج الهاتف إلى إعادة تشغيل قسرية حتى يعود للعمل بعد تكرار الخلل.

ومع إضافة مشكلة تعطل Face ID وخلل الصوت الجديد إلى القائمة، يواجه مستخدمو iPhone 18 Pro سلسلة من المشكلات البرمجية منذ إطلاق الهاتف، فيما يترقب المستخدمون ما إذا كانت آبل ستطرح تحديثا لمعالجة هذه الأعطال.

جدير بالذكر أن مستخدمي هواتف أندرويد أبلغوا مؤخرا عن وجود خلل غامض يتسبب في تشغيل صوت تصفيق من مكبرات الهاتف بشكل عشوائي، دون ظهور إشعار أو تطبيق واضح يفسر مصدره.

ووصف بعض المستخدمين الصوت بأنه يشبه تصفيق الجمهور، فيما ظهرت الحالات على أجهزة من شركات مختلفة، بينها سامسونج وفيفو، ولا يزال سبب المشكلة غير معروف في ظل غياب تفسير رسمي أو حل من جوجل.