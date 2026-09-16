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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كافيار تطلق آيفون 18 برو للأغنياء بـ7800 دولار

آيفون 18 برو
آيفون 18 برو
شيماء عبد المنعم

عقب فعالية آبل Apple للكشف عن أجهزتها الجديدة في 9 سبتمبر، أعلنت شركة كافيار Caviar المتخصصة في تخصيص الأجهزة الفاخرة عن أحدث تشكيلاتها المعدلة من أجهزة آبل، والتي تحمل اسم Contrast Edition لهاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max.

تصميم يعتمد على التباين والخامات الفاخرة

تعتمد مجموعة كافيار الجديدة على فكرة بسيطة، تتمثل في التخلي عن الهيكل أحادي اللون الذي توفره آبل، واستبدال الجزء الخلفي بتصميمات تتضمن تطعيمات متباينة مصنوعة من التيتانيوم، وألياف الكربون المشكلة بالطرق، إلى جانب طلاء من الذهب عيار 24 قيراطا.

وتأتي المجموعة احتفالا بالذكرى السنوية الـ50 لشركة آبل والذكرى الـ15 لشركة كافيار، إلا أن أبرز ما يميزها هو التغيير الكبير في المواد المستخدمة على الواجهة الخارجية للأجهزة.

وتطرح كافيار خمسة إصدارات مختلفة ضمن المجموعة، مع تحديد إنتاج كل تصميم بـ50 وحدة فقط، ما يمنحها طابعا حصريا للغاية.

مجموعة كافيار الجديدة

خمسة إصدارات محدودة
 

تنقسم المجموعة بشكل عام إلى تصميمات تعتمد على المعادن وأخرى تستخدم ألياف الكربون.

في فئة المعادن، يأتي إصدار Titanium Grey، الذي يعتمد على اللون الرمادي القياسي لهاتف iPhone 18 Pro، مع إضافة لوحة من التيتانيوم الأسود بتشطيب مصقول باتجاهات محددة.

أما إصدار Black Moon، فيجمع بين الهيكل الأسود الداكن للهاتف ولوحة من التيتانيوم الفضي المصقول، إلى جانب شعار آبل مصنوع من التيتانيوم ومغطى بطبقة PVD.

ويبدأ سعر كلا الإصدارين من 7130 دولارا لنسخة 256 جيجابايت.

مجموعة كافيار الجديدة

وبالنسبة للراغبين في الخامات المركبة، تقدم كافيار إصدارين من ألياف الكربون، ويتميز Sky Blue بهيكل أزرق فاتح، مع لوحة داكنة مصنوعة يدويا من ألياف الكربون المشكلة بالطرق.

أما إصدار Dark Red، فيتبنى تصميما أكثر تعقيدا، إذ يجمع بين هيكل بلون خمري ولوحة من ألياف الكربون المشكلة بالطرق، تتخللها عروق باللون البنفسجي، مع إضافة شعار آبل مطلي بالذهب عيار 24 قيراطا.

ويبلغ سعر الإصدارين 7130 دولارا و7410 دولارات على التوالي.

Gold Wine الإصدار الأغلى
 

يأتي Gold Wine على رأس المجموعة من حيث السعر، إذ يبلغ 7840 دولارا، ويعتمد هذا الإصدار بدرجة أكبر على مفهوم الفخامة التقليدية، من خلال تزويد الهيكل ذي اللون الأحمر الداكن لهاتف iPhone 18 Pro بتطعيم مصنوع من سبيكة مخصصة للمجوهرات، مع طلاء مزدوج من الذهب الخالص عيار 999، أي ما يعادل ذهب 24 قيراطا.

وكما هو معتاد في إصدارات كافيار، لم تجر الشركة أي تغييرات على المكونات الداخلية أو المواصفات التقنية لهاتفي iPhone 18 Pro وPro Max. 

وتذهب الزيادة الكبيرة في السعر بشكل أساسي إلى الخامات المستخدمة في التصميم الخارجي، والتغليف الفاخر المخصص، فضلا عن محدودية عدد الوحدات المنتجة.

آيفون 18 برو كافيار مجموعة كافيار الجديدة

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