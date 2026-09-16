مصرع شابين وإصابة آخرين في تصادم دراجات نارية بمدخل قرية سملاي

شهد مدخل قرية سملاي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، منذ قليل، حادث تصادم بين عدد من الدراجات النارية، أسفر عن وفاة شابين وإصابة آخرين.

وتلقى اللواء عبدالحليم فايد، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بوقوع حادث تصادم بمدخل قرية سملاي التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، بالتزامن مع الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والمتوفين.

وبالفحص، تبين وفاة شابين جراء الحادث، بالإضافة إلى إصابة عدد من الأشخاص، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى أشمون.

وجرى نقل المصابين إلى قسم الطوارئ بالمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ووضعهم تحت الملاحظة، بينما تم إيداع جثماني المتوفين ثلاجة المستشفى.

وأكد عدد من الأهالي أن الحادث كان شديدًا، مشيرين إلى وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.