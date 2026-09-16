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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في اجازة لطلاب المدارس؟..التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بسبب الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب الموجة الحارة .. حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بهذا الشأن على وسائل التواصل الإجتماعي

حيث نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعطيل الدراسة بسبب الموجة الحارة ، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله بهذا الشأن هي أنباء لا أساس لها من الصحة نهائيا .

انتظام الدراسة بجميع المدارس 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: نؤكد انتظام الدراسة بجميع مدارس الجمهورية بشكل طبيعي حسب الخريطة الزمنة المعتمدة للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027  

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع الطلاب وأولياء الأمور من الإنسياق وراء الشائعات التي تروج لصدور قرار ينص على تعطيل الدراسة بسبب الموجة الحارة

الأرصاد الجوية تحذر من حالة الجو غداً

وكانت قد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية يوم الخميس 17 سبتمبر 2026، مؤكدة أنه سوف يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل إلى مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح البكار. 

شبورة مائية

كما حذرت من شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة و وسط سيناء وشمال الصعيد ، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس فهي كالتالي :

القاهرة الكبرى والوجه البحري : درجة الحرارة المحسوسة 40

السواحل الشمالية : درجة الحرارة المحسوسة 32

شمال الصعيد : درجة الحرارة المحسوسة 41

جنوب الصعيد : درجة الحرارة المحسوسة 45

على جانب آخر ، يذكر أنه قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام جميع المدارس في العام الدراسي الجديد بتسجيل غياب الطلاب يوميا إلكترونيا ، للصفوف والمراحل التعليمية المطبق بها ذلك، مع استيفاء السجلات المدرسية المخصصة لذلك وموافاة الإدارة المركزية للتعليم العام بمعدلات الحضور، وفق الآليات المعتمدة، وإخطار أولياء الأمور دوريًّا بحالات غياب أبنائهم، مشددا على اتخاذ الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.
 

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الالتزام بتطبيق اللوائح والضوابط المنظمة للانضباط المدرسي وعلى الأخص أحكام القرار الوزاري رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٤، بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، بمرحلة التعليم قبل الجامعي، والتوسع في تطبيق أساليب التحفيز والتوجيه التربوي الداعية للسلوكيات الإيجابية، وترسيخ ثقافة الالتزام، والانضباط داخل المدرسة.

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