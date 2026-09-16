يعالج أمراض عديدة.. تناول سمك السلمون لهذه الاسباب

سمك السلمون غني بالفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة، وله فوائد صحية لا غنى عنها.



فوائد سمك السلمون..

1-يحافظ على صحة العظام والمفاصل

تُعد هذه السمكة أحد المصادر الغذائية القليلة لفيتامين د، وهو عنصر غذائي يلعب دورًا حاسمًا في صحة العظام، يُعد الحصول على كمية كافية من فيتامين د أمرًا ضروريًا لجسمك لامتصاص الكالسيوم والفوسفور، اللذين يدعمان العظام القوية والصحية.

بالإضافة إلى فيتامين د، يمكن للدهون أوميجا 3 الموجودة في سمك السلمون أنتحمي عظامك ومفاصلكمع تقدمك في السن، تساعد هذه الفائدة الغذائية من سمك السلمون على تقليل الالتهاب الذي يسبب آلام المفاصل وتيبسها مع التهاب المفاصل.

2- المغنسيوم

يحتوي السلمون أيضًا على المغنيسيوم ، وهو معدن يلعب دورًا رئيسيًا في دعم وظيفة جهاز المناعة، ويحتاج الرجال إلى 400-420 ملليجرام من المغنيسيوم يوميًا ، بينما تحتاج النساء 310-320 ملليجرام.

3- أوميجا 3

السلمون غني بحمض الدوكوساهيكسانويك ، وهو نوع من أحماض أوميغا 3 الدهنية التي أظهرت الأبحاث أنها تخفض الدهون الثلاثية في الدم ومستويات جزيئات الكوليسترول الضار، بالإضافة إلى المساعدة في الحفاظ على صحة قلبك ، فإن أحماض أوميغا 3 الدهنية لها مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى.

4-فيتامين د..

فيتامين د ضروري لعمل جهاز المناعة بشكل صحيح ، والسلمون هو أحد الأطعمة القليلة التي تحتوي على جرعة كبيرة من فيتامين د - وعلى الأخص سمك السلمون البري.

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يحتوي نصف شريحة من السمك الأحمر (198 جرامًا) على 815 وحدة دولية (وحدات دولية) من فيتامين د، توصي المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة بأن يستهلك جميع البالغين 600 إلى 800 وحدة دولية من فيتامين (د) يوميًا.

المصدر upmc