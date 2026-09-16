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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع طفيف.. أسعار شراء وبيع الريال السعودي في مصر ختام الأربعاء

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم
علياء فوزى

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري ارتفاعاً طفيفاً في ختام  تعاملات اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، وذلك في ظل الطلب المستمر على العملة السعودية باعتبارها من أكثر العملات العربية طلباً بين المواطنين المصريين، سواء للسفر أو التحويلات المالية أو أغراض العمل والتجارة مع المملكة.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم

جاء بنك نكست (NXT) في مقدمة البنوك من حيث سعر الشراء، حيث بلغ سعر شراء الريال السعودي فيه 13.90 جنيه، و13.95سعر البيع.

أقل سعر بيع للريال السعودي

سجل بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) أقل سعر بيع للريال السعودي بين البنوك، حيث بلغ سعر البيع 13.88 جنيه و13.85 جنيه للشراء.

متوسط سعر الريال السعودي مصر

وزاد متوسط سعر شراء الريال السعودي اليوم لنحو 13.86 جنيه، مرتفعا مقارنة بالتعاملات السابقة، وهو ما يعكس الاتجاه العام الصاعد لسعر العملة السعودية في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصري خلال تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

حدد البنك المركزي المصري (CBE) سعر شراء الريال السعودي عند 13.88 جنيه، مقابل سعر بيع بلغ 13.92 جنيه.

وهو نفس السعر المعتمد في مركز دعم واتخاذ القرار للعملات، الذي حدد بدوره سعر الشراء عند 13.88 جنيه وسعر البيع عند 13.92 جنيه.

أسعار الريال السعودي في أبرز البنوك المصرية

جاءت أسعار الريال السعودي متقاربة نسبياً بين البنوك الكبرى، ففي البنك التجاري الدولي (CIB) بلغ سعر الشراء 13.88 جنيه وسعر البيع 13.91 جنيه.

وسجل بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) والمصري الخليجي (EG Bank) نفس سعر الشراء عند 13.88 جنيه مقابل سعر بيع 13.91 جنيه لكل منهما.

أما سعر الريال السعودى في بنك مصر، فقد حدد سعر شراء الريال السعودي عند 13.86 جنيه وسعر بيع بلغ 13.91 جنيه.

وتداول سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري عند 13.85 جنيه للشراء  و13.91 جنيه للبيع.

وفي المقابل، سجلت بعض البنوك أسعاراً أقل نسبياً، حيث بلغ سعر شراء الريال السعودي في بنك فيصل 13.51 جنيه، وسعر بيع 13.57جنيه.

واستقر سعر الشراء في بنك أبوظبي التجاري عند 13.22جنيه، ونحو 13.57 سعر البيع.

عوامل تحدد سعر الريال السعودي في مصر

يتحدد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وفقاً لعدة عوامل، أبرزها أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري، وحجم العرض والطلب على العملة في السوق المحلي، إلى جانب حركة التحويلات المالية للعاملين المصريين في المملكة العربية السعودية، والتي تُعد من أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر.

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