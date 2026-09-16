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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تجاوز لكل الخطوط الحمراء.. اتحاد عمال مصر يدين استهداف مكة المكرمة

مكة المكرمة
مكة المكرمة
الديب أبوعلي

أدان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة والمساس بحرمة المقدسات الإسلامية في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن استهداف مكة المكرمة والحرم المكي الشريف يمثل تجاوزا خطيرا لكل الخطوط الحمراء واعتداء على مقدسات يتجاوز احترامها حدود الدول والشعوب ويمس مشاعر الأمة الإسلامية بأسرها.

وثمن الاتحاد الموقف المصري الحازم والواضح في إدانة هذه المحاولة، والتأكيد على الرفض الكامل لكل ما من شأنه تهديد أمن المملكة العربية السعودية أو المساس بسيادتها وسلامة أراضيها، مشددا على أن أمن المملكة واستقرارها جزء أصيل من الأمن القومي العربي، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري.

وأكد الاتحاد وقوف عمال مصر ونقاباتهم إلى جانب المملكة العربية السعودية، قيادة وشعبا، في مواجهة أي تهديد يستهدف أمنها أو مقدساتها، مشددا على أن حماية الحرمين الشريفين وصون حرمتهما مسؤولية لا تحتمل التهاون أو المواقف الرمادية.

استهداف المقدسات الدينية

وحذر الاتحاد من خطورة تحويل المقدسات الدينية إلى أهداف في الصراعات والنزاعات الإقليمية، مؤكدا أن حرمة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجدين الحرام والنبوي يجب أن تبقى فوق الحسابات السياسية والعسكرية، وفوق أي خلاف أو صراع.

وأكد أن مصر، التي وقفت دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة التحديات والتهديدات، ستظل داعمة لأمنها واستقرارها، مشيرا إلى أن وحدة الموقف المصري السعودي تمثل ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة.

ودعا الاتحاد الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم والتصدي بكل حزم لأي محاولة تستهدف المقدسات أو تهدد أمنها وسلامة زوارها وضيوف الرحمن.

وجدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر موقفه الثابت في دعم الدولة المصرية ومواقفها الوطنية والقومية، والوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما يحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مقدساتها، سائلا الله أن يحفظ مصر والمملكة العربية السعودية والحرمين الشريفين، وأن يديمهما آمنين مطمئنين.

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