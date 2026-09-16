هل يجب رد السلام أثناء قراءة القرآن؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن تساؤل حول حكم رد السلام أثناء قراءة القرآن الكريم.

حكم رد السلام أثناء قراءة القرآن الكريم

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأربعاء، أن من آداب قراءة القرآن ألا يتوقف القارئ عند موضع لا يليق الوقوف عليه، موضحًا أنه لا يصح أن يقول القارئ «لا إله» ويتوقف، بل يُكمل «إلا الله» ثم يتوقف بعد تمام المعنى.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن رد السلام واجب، مستشهدًا بقوله تعالى: «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها»، مؤكدًا أنه يمكن الجمع بين الأمرين، بأن يُكمل القارئ الآية حتى موضع مناسب للوقف ثم يرد السلام.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأفضل أن يكون التوقف عند نهاية الآية أو عند جملة يحسن الوقوف عليها، وبذلك يحافظ القارئ على آداب التلاوة وفي الوقت نفسه يؤدي واجب رد السلام.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أهمية الالتزام بآداب قراءة القرآن ونشر السلام بين الناس، داعيًا الله أن يجعل الجميع من أهل القرآن.