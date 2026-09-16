التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وغزل المحلة في الدوري

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وغزل المحلة بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام حاليًا على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهد الشوط الأول محاولات من جانب الفريقين لتسجيل هدف التقدم، دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك.

وتألق مهدي سليمان، حارس مرمى الزمالك، خلال أحداث الشوط الأول، بعدما تصدى لأكثر من فرصة خطيرة، ليحافظ على نظافة شباك الأبيض ويُبقي النتيجة عند التعادل السلبي.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – حسام أشرف – عدي الدباغ.