قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المرة الثانية.. السعودية توجه نداء عاجلا للمجتمع الدولي: استهداف مكة استفزاز لمشاعر المسلمين
بعد تمديد توفيق الأوضاع لمدة عام.. هذه شروط إقامة الأجانب في مصر
برنامج منتخب مصر استعدادا لمواجهة انجولا وجنوب السودان
بطول 400 متر وحمولة 247 ألف طن.. تفاصيل عبور سفينة الحاويات عملاقة قناة السويس
نائبة: لقاء الرئيس السيسي ومحمود عباس يعكس ثقل الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية
بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً
3 ضربات في وقت واحد.. كيف يعيد الأهلي ترتيب أوراقه قبل العودة من فترة التوقف ؟
تشكيل اللجنة العليا الاستشارية للدورة 58 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
إدارة ترامب تمنع مسؤولي هذة الدولة من دخول أراضيها
اتحاد الكرة يسابق الزمن للحصول على موافقة لاعب برايتون لتمثيل منتخب مصر
شاهد.. نجاة الصغيرة في أحدث ظهور
اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب 2026-2027.. دليل الأسعار والشروط وأماكن الاستخراج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اختفت 3 أيام.. مقتل طالبة تمريض الصف بسلاح شقيقها بعد عودتها للمنزل

الطالبة الضحية
الطالبة الضحية
ندى سويفى

شهدت قرية الشوبك الشرقي بمدينة الصف جنوب محافظة الجيزة جريمة مروعة راحت ضحيتها آية رضوان طالبة التمريض التي كانت متغيبة عن منزلها حيث أنهى شقيقها حياتها بعد عودتها لمنزل الأسرة بساعات قليلة.

وتداولت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبرا حول مقتل آية رضوان ونسبت المنشورات الجريمة إلى شقيق الطالبة ذاكرة أنه أقدم على إنهاء حياتها فور عودتها إلى المنزل خوفا من الفضيحة بعدما تبين أن الطالبة كانت برفقة أحد معارفها في محافظة الإسكندرية.

ومن جانبها ذكرت مصادر أمنية أنه جاري فحص الواقعة وملابساتها لبيان حقيقة ما حدث، وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز الصف رفقة رجال الأدلة الجنائية والطب الشرعي في وجود فريق من النيابة العامة لإجراء المعاينة التصويرية اللازمة.

الطالبة المجني عليها

وكشفت ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تغيب إحدى الفتيات بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/ الجارى تبلغ لمركز شرطة الصف بالجيزة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بتغيب نجلتهما (طالبة سن 16) عن المنزل بذات التاريخ حال توجهها لشراء بعض المستلزمات المنزلية .

بإجراء التحريات أمكن تحديد مكان تواجد المتغيبة بمنطقة العجمى بالإسكندرية، وأمكن ضبطها وبسؤالها أقرت بتركها لمسكنها بمحض إرادتها وإقامتها صحبة أحد معارفها، أمكن ضبطه (فرد أمن بشركة خاصة – مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سيارة الشرطة أمام منزل الضحية
قرية الشوبك الشرقي مدينة الصف الجيزة آية رضوان طالبة التمريض آية رضوان طالبة التمريض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة في المدارس غداً بسبب الموجة الحارة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

وزير التربية والتعليم

بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

أسعار الدواجن

كيلو البانيه بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

الطالبة الضحية

اختفت 3 أيام.. مقتل طالبة تمريض الصف بسلاح شقيقها بعد عودتها للمنزل

ترشيحاتنا

جانب من اجتماع رئيس هيئة الاستثمار

الاستثمار: 22 مشروعًا جديدًا باستثمارات 192.7 مليون دولار بالمنطقة الحرة بمدينة نصر

جانب من توقيع البروتوكول

بروتوكول تعاون بين "الرقابة المالية" و"الأعلى للإعلام" للتنسيق بشأن التطبيقات الإلكترونية

جانب من الحدث

رئيسا الإحصاء والإذاعة يبحثان سبل توسيع آفاق التعاون لتعزيز الوعي الإحصائي والتوعية التعداد

بالصور

أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟.. السر في ظاهرة غريبة

«أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟ السر في ظاهرة غريبة»
«أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟ السر في ظاهرة غريبة»
«أغنية واحدة مش راضية تخرج من دماغك؟ السر في ظاهرة غريبة»

اجتماع مصري سوداني لتعزيز التعاون في مشروعات التنمية الزراعية والأمن الغذائي

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها

لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها
لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها
لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها

إطلالة كاجوال.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بظهورها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد