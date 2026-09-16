بعد تداول فيديو لودر البرجاية بالمنيا.. رئيس القرية يكشف حقيقة ردم نهر النيل

انتشر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالمنيا ، ظهر خلاله لودر تابع للوحدة المحلية بقرية البرجاية خلال رفع كميات من المخلفات والأتربة بمنطقة مطلة على نهر النيل جنوب قرية البرجاية.



وقال بلال طه رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي البرجاية ، أن أعمال رفع المخلفات جاءت تنفيذًا لمحضر انضمامي بين الوحدة المحلية وحماية النيل، وذلك عقب تلقي شكاوى من المواطنين بشأن تراكم كميات من المخلفات في المنطقة المطلة على نهر النيل ، موضحًا أن اللودر لم يكن يقوم بردم النيل، وإنما كان يرفع المخلفات المتراكمة بالمنطقة تمهيدًا لتسويتها.

وأكد ، أن أعمال اللودر تضمنت رفع المخلفات والأتربة المتراكمة بالموقع، ثم تسوية المنطقة، نافيًا ما تم تداوله بشأن قيام الوحدة المحلية بردم نهر النيل أو التعدي على مجرى النهر.

وأضاف رئيس القرية ، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين الذين يقومون بإلقاء المخلفات في تلك المنطقة، من خلال تحرير محاضر للمخالفين، بهدف الحد من تكرار إلقاء القمامة والمخلفات والحفاظ على المنطقة المحيطة بنهر النيل.



وأشار رئيس القرية ، إلى أن الأعمال جاءت استجابة لشكاوى المواطنين من تراكم المخلفات بالمنطقة، وبالتنسيق مع جهاز حماية النيل، مؤكدًا أن الهدف منها هو رفع المخلفات الموجودة بالموقع وتسوية المنطقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في إلقاء المخلفات.

كان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر لودرًا تابعًا للوحدة المحلية بقرية البرجاية خلال أعمال رفع ونقل كميات من الأتربة والمخلفات في منطقة مطلة على نهر النيل، ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأعمال التي ينفذها اللودر.