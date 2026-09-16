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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن: عدوان الحوثي على مكة يمثل استهانة بمكانة وقدسية العاصمة المقدسة

الأردن
الأردن
محمود نوفل

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي؛ ووصفتها بأنها انتهاك سافر لسيادة المملكة العربية السعودية.

وشددت الخارجية الأردنية، في بيان لها، على أن الهجوم الحوثي يعد تهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقا صارخا للقانون الدولي، واعتداء مرفوضا يمثل استهانة بمكانة وقدسية مكة المكرمة ومساسا بمشاعر المسلمين.

من جانبه، شدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة المطلق مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

الأردن السعودية مكة المكرمة هجوم الحوثي على مكة

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