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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات ام جى 7 موديل 2027 الجديدة

ام جى 7 موديل 2027 الجديدة
ام جى 7 موديل 2027 الجديدة
إبراهيم القادري

ينتشر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ام جى 7 موديل 2027

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها:  ام جى 7 موديل 2027 ، وتنتمي جي 7 لفئة السيارات السيدان الكوبيه .

وسائل الأمان بـ ام جى 7 موديل 2027

ام جى 7 موديل 2027

زودت سيارة ام جى 7 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك ام جى 7 موديل 2027

ام جى 7 موديل 2027

تحصل سيارة ام جى 7 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 185 حصان، وبها خزان وقود سعة 65 لتر، وعزم دوران 261 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات ام جى 7 موديل 2027

تمتلك سيارة ام جى 7 موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وفرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس .

ام جى 7 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة ام جى 7 ايضا ، نظام اقفال الأبواب تعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، ومقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وكاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر ام جى 7 موديل 2027

ام جى 7 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ام جى 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 625 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 725 ألف جنيه .

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