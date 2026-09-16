مرسيدس A 200 السيدان تباع بهذه المواصفات

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 ، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

مرسيدس A 200 موديل 2026

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: مرسيدس A 200 موديل 2026، وتنتمي A 200 لفئة السيارات السيدان .

محرك مرسيدس A 200 موديل 2026

مرسيدس A 200 موديل 2026

تحصل سيارة مرسيدس A 200 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وبها قوة 163 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 230 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ مرسيدس A 200 موديل 2026

مرسيدس A 200 موديل 2026

زودت سيارة مرسيدس A 200 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Tyre pressure sensor .

مواصفات مرسيدس A 200 موديل 2026

تمتلك سيارة مرسيدس A 200 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مقاعد كهربائية، وتكيف .

مرسيدس A 200 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس A 200 موديل 2026 بها، ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها كراسي كهربائية، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Touch Screen، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث .

سعر مرسيدس A 200 موديل 2026

مرسيدس A 200 موديل 2026

تباع سيارة مرسيدس A 200 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 390 ألف جنيه .