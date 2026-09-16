ستاد القاهرة يستضيف مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي بدور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية

قال الإعلامي خالد الغندور إن إدارة ستاد القاهرة، أخطرت النادي الأهلي بجاهزية الملعب لاستضافة مباراة الفريق أمام كيتارا الأوغندي بدور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية.

أضاف خلال برنامجه ستاد المحور:"وستقام المباراة على ستاد القاهرة، بحضور جماهيري وتم إبلاغ النادي الأهلي وإخطار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف".

وكان كيتارا قد حقق الفوز في مباراة الذهاب، ليؤكد تفوقه ويحجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي في دور الـ32 من البطولة القارية، بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية وحسم التأهل إلى الدور التالي، ومواصلة مشواره في المنافسات الإفريقية.