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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تعقد 625 ندوة علمية بعنوان حث النبي على طلب العلم

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أحمد سعيد

عقدت وزارة الأوقاف 625 ندوة علمية بعنوان: «حث النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم»، بالمديريات الحدودية: البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، والسويس. 

625 ندوة علمية بعنوان «حث النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم»

ويأتي ذلك في إطار جهودها الدعوية والعلمية والتثقيفية، وضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، وتنفيذًا للمحاور الاستراتيجية الأربعة للوزارة، التي تمثلت في مواجهة الإرهاب والتطرف الفكري، ومواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، واستعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، وصناعة الحضارة.

وتناولت الندوات مكانة العلم وفضله في الإسلام، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم النافع وتحصيله، وبيان أثر العلم في تهذيب النفس وبناء شخصية الإنسان والارتقاء بفكره وسلوكه، بما يسهم في خدمة الإنسان والمجتمع، مؤكدين أن العلم كان ولا يزال أساسًا في تقدم الأمم ونهضتها وصناعة الحضارة.

كما تناولت الندوات فضل العلماء وأهل العلم، وأهمية تحصيل المعرفة النافعة، ودور العلم في مواجهة الجهل والخرافة والأفكار المنحرفة، وتعزيز قيم الاكتشاف والاختراع والإبداع، وتنمية الشغف بالعلم والمعرفة لدى الشباب وكافة شرائح المجتمع.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه الندوات جاءت في إطار رسالتها العلمية والدعوية والتثقيفية، وحرصها على نشر الوعي الديني الصحيح، وبناء الشخصية المصرية الواعية، وترسيخ قيم العلم والمعرفة، والإسهام في تحقيق نهضة المجتمع وصناعة الحضارة.

وزارة الأوقاف الأوقاف الأوقاف تعقد 625 ندوة علمية بعنوان «حث النبي على طلب العلم» الأوقاف تعقد 625 ندوة علمية بعنوان حث النبي على طلب العلم الأوقاف تعقد 625 ندوة علمية المديريات الحدودية

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