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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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كاتب صحفي سعودي: زيارة محمد بن سلمان لمصر مهمة وتأتي في توقيت بالغ الحساسية

مصر والسعودية
مصر والسعودية
محمود محسن

أكد جميل الذيابي، الكاتب الصحفي السعودي، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر تحظى بأهمية كبيرة، خاصة أنها تأتي في توقيت بالغ الحساسية تشهد خلاله المنطقة تطورات وأحداثًا متسارعة على مختلف الأصعدة.

وقال الذيابي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدق في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا للشراكة والتنسيق بين دولتين كبيرتين ومؤثرتين في المنطقة، مشيرًا إلى وجود استراتيجية مستمرة بين القاهرة والرياض تهدف إلى دعم أمن واستقرار المنطقة ومواجهة التحديات المشتركة.

وتابع الكاتب الصحفي السعودي أن حكومتي مصر والسعودية تحرصان على استمرار التواصل والتنسيق بشأن مختلف الملفات والقضايا الإقليمية، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين وتوافق رؤاهما تجاه العديد من القضايا المهمة.

 أهم الممرات البحرية

وأشار إلى أن ملف أمن الملاحة في البحر الأحمر يأتي في مقدمة الملفات التي تحظى باهتمام خلال القمة المصرية السعودية، في ظل التطورات المتلاحقة والتهديدات التي تواجه حركة الملاحة والتجارة في أحد أهم الممرات البحرية على مستوى العالم.

جميل الذيابي الأمير محمد بن سلمان مصر المنطقة العلاقات المصرية السعودية

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