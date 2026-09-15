المجرشي: زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر تعكس عمق العلاقات وتأتي في توقيت بالغ الأهمية

أكد الإعلامي السعودي خالد المجرشي أن وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر حظي بحفاوة استقبال كبيرة، تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والسعودي، مشيرًا إلى أن هذا الترحيب اعتادت عليه العلاقات بين البلدين والقيادتين السياسيتين، ممثلتين في الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي.

وقال المجرشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وما تشهده من توترات وأزمات متصاعدة، خاصة في ظل الأوضاع المرتبطة بمضيق باب المندب والبحر الأحمر، والتي تفرض تحديات كبيرة على أمن واستقرار المنطقة.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضية الفلسطينية، خاصة في ظل استمرار الحرب والتعنت الإسرائيلي، مؤكدًا أن المملكة تسعى بشكل مستمر إلى دعم جهود السلام ووقف التصعيد، بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

التعامل مع التحديات الإقليمية

وأكد على أهمية الدور المصري السعودي في التعامل مع التحديات الإقليمية، مشيرا إلى أن التنسيق والتعاون بين القاهرة والرياض يمثلان عنصرًا أساسيًا في دعم الاستقرار، والدفع نحو حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يحقق تطلعات الشعوب في الأمن والسلام.