ولي العهد السعودي: المباحثات مع الرئيس السيسي أظهرت الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون

بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب مغادرته القاهرة، أعرب خلالها عن بالغ امتنانه وتقديره لما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأكد ولي العهد السعودي، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الزيارة والمباحثات التي أجراها مع الرئيس السيسي عكست متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة العربية السعودية ومصر ، وأظهرت الرغبة المشتركة في مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن المباحثات أكدت أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الرياض والقاهرة بشأن القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الشراكة بين البلدين ويدعم المصالح المتبادلة.

وفي ختام برقيته، أعرب ولي العهد السعودي عن تمنياته للرئيس عبدالفتاح السيسي بموفور الصحة والسعادة، وللشعب المصري الشقيق بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار.