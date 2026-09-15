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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ولي العهد السعودي: المباحثات مع الرئيس السيسي أظهرت الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب مغادرته القاهرة، أعرب خلالها عن بالغ امتنانه وتقديره لما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأكد ولي العهد السعودي، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الزيارة والمباحثات التي أجراها مع الرئيس السيسي عكست متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة العربية السعودية ومصر ، وأظهرت الرغبة المشتركة في مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن المباحثات أكدت أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الرياض والقاهرة بشأن القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الشراكة بين البلدين ويدعم المصالح المتبادلة.

وفي ختام برقيته، أعرب ولي العهد السعودي عن تمنياته للرئيس عبدالفتاح السيسي بموفور الصحة والسعادة، وللشعب المصري الشقيق بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس عبدالفتاح السيسي القاهرة المملكة العربية السعودية ومصر الرياض والقاهرة

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