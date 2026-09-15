حمزة عبد الكريم: دعم الجماهير المصرية ليس ضغطا.. وأحاول أن أجعلهم فخورين بي

كشف حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر ونادي برشلونة الإسباني، عن طريقة تعامله مع حجم الاهتمام والدعم الكبير الذي يحظى به في بلده، مؤكدًا أن هذا الدعم لا يمثل ضغطًا إضافيًا عليه، وإنما يمنحه المزيد من الثقة.

وقال حمزة عبد الكريم، في تصريحات إعلامية، ردًا على سؤال حول شعوره بالاهتمام الكبير والجنون الجماهيري بمتابعته في مصر، وما إذا كان ذلك يشكل ضغطًا إضافيًا عليه: «أنا لا أعتقد أن الأمر يمثل ضغطًا، أراه أكثر على أنه ثقة، هناك أشخاص يدعمونك ويقفون إلى جانبك».

وأضاف مهاجم برشلونة: «لذلك أشعر أن الأمر في الحقيقة عكس الضغط تمامًا، يجب أن تكون فخورًا بذلك وأن تواصل العمل فقط، وتحاول أن تجعل هؤلاء الأشخاص فخورين بك».

وتأتي تصريحات حمزة عبد الكريم بالتزامن مع توقيعه، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر، عقده الجديد مع برشلونة، ليستمر داخل قلعة البلوجرانا حتى عام 2030، في خطوة جديدة تؤكد تمسك النادي الكتالوني بالمهاجم المصري الشاب.

وجرت مراسم توقيع العقد الجديد داخل مكتب خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بحضور اللاعب وممثلي النادي، عقب التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديد عقد حمزة عبد الكريم، الذي أصبح أحد أبرز المواهب الصاعدة داخل الفريق الكتالوني.

وكان برشلونة قد أعلن الجمعة الماضية توصله إلى اتفاق مع حمزة عبد الكريم لتجديد عقده حتى عام 2030، قبل أن يتم توقيع العقود رسميًا اليوم الثلاثاء.