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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد التجديد حتى 2030.. حمزة عبد الكريم يكشف المهاجمين الذين يتابعهم لتطوير مستواه

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشف حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر ونادي برشلونة الإسباني، عن طريقة اختياره للمهاجمين الذين يتابعهم من أجل تطوير مستواه، مؤكدًا أنه يحاول الاستفادة من نقاط القوة التي يمتلكها كل مهاجم حول العالم.

وقال حمزة عبد الكريم، في تصريحات إعلامية، ردًا على سؤال حول المهاجمين الذين كان يتابعهم منذ طفولته ومن يقتدي بهم حاليًا: «الآن هناك الكثير من المهاجمين حول العالم الذين يمكنك أن تتعلم منهم».

وأضاف: «وعندما أشاهدهم، أو حتى أستمتع فقط بمشاهدتهم، أحاول أن آخذ أفضل شيء يفعله كل مهاجم، وأحاول أن أرى أفضل ما يقدمه كل واحد منهم، ثم أطور ذلك في لعبي».

وتابع مهاجم برشلونة: «هناك الكثير من المهاجمين حول العالم، وكل مهاجم قد يمتلك نقطة قوة مختلفة، وأنا أحاول فقط أن آخذ من نقاط قوتهم وأتعلم منها».

ويأتي ذلك بالتزامن مع توقيع حمزة عبد الكريم، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر، أول عقد احترافي جديد له مع برشلونة، ليستمر داخل قلعة البلوجرانا حتى عام 2030، في خطوة جديدة تؤكد تمسك النادي الكتالوني بالمهاجم المصري الشاب.

وجرت مراسم توقيع العقد الجديد داخل مكتب خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بحضور اللاعب وممثلي النادي، عقب التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديد عقد حمزة عبد الكريم، الذي أصبح أحد أبرز المواهب الصاعدة داخل الفريق الكتالوني.

وكان برشلونة قد أعلن الجمعة الماضية توصله إلى اتفاق مع حمزة عبد الكريم لتجديد عقده حتى عام 2030، قبل أن يتم توقيع العقود رسميًا اليوم الثلاثاء، ليواصل اللاعب مشواره مع النادي الإسباني خلال السنوات المقبلة.

حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر برشلونة الإسباني برشلونة

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