هل العيش الفينو أفضل لسندوتشات المدرسة؟.. طبيب تغذية يكشف الاختيار الصحي للأطفال

"وانت جاي هاتلنا عيش فينو عشان سندوتشات العيال في المدرسة".. جملة تتكرر في كثير من البيوت مع بداية العام الدراسي، إذ يحرص الآباء والأمهات على اختيار خبز طري وسهل التناول لأطفالهم، لكن هل العيش الفينو المصنوع من الدقيق الأبيض هو بالفعل أفضل اختيار لصحة الطفل؟

هل العيش الفينو صحي للأطفال؟

أوضح الدكتور أحمد أبو الريش، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الاعتماد المتكرر على الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض المكرر قد لا يكون الخيار الأفضل عند التخطيط لنظام غذائي متوازن للأطفال.



وأشار أبو الريش إلى أن الدقيق الأبيض المكرر يتم خلال تصنيعه إزالة النخالة والجنين من حبة القمح، وهما من الأجزاء التي تحتوي على نسبة مهمة من الألياف والفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية.

وبالتالي، يصبح الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض أقل في الألياف مقارنة بالخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، وهو ما قد يؤثر على الإحساس بالشبع وصحة الجهاز الهضمي.

هل العيش الفينو صحي للأطفال؟

الفينو قد يرفع سكر الدم بسرعة أكبر

وبحسب ما أوضحه أخصائي التغذية العلاجية، فإن انخفاض كمية الألياف في الدقيق الأبيض يجعله أسرع في الهضم، وبالتالي يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المصنوعة منه إلى ارتفاع سكر الدم بصورة أسرع، خاصة عند تناول الخبز الأبيض والمخبوزات بكميات كبيرة وبصورة متكررة.

وأضاف أن الاعتماد على مصادر الحبوب الكاملة يمكن أن يساعد على الشعور بالشبع بصورة أفضل، وهو ما يجعلها خيارًا مناسبًا ضمن النظام الغذائي المتوازن.

هل العيش الفينو صحي للأطفال؟

هل الفينو يسبب السمنة للأطفال؟

وشدد الدكتور أحمد أبو الريش على نقطة مهمة، وهي أنه لا يمكن اختزال أسباب زيادة الوزن والسمنة في تناول الدقيق الأبيض وحده، إذ تتداخل عوامل عديدة في زيادة الوزن، من بينها إجمالي السعرات الحرارية، ونمط النشاط البدني، وجودة النظام الغذائي بشكل عام.

وأوضح أن المشكلة ليست في تناول سندوتش فينو واحد، وإنما في أن يصبح الفينو والدقيق الأبيض والمعجنات جزءًا أساسيًا من غذاء الطفل يوميًا، بالتزامن مع الإكثار من الحلويات والبسكويت والعصائر المعلبة، وقلة تناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.

هل العيش الفينو صحي للأطفال؟

ماذا يحدث إذا اعتاد الطفل على الأطعمة غير الصحية؟

وأشار أخصائي التغذية العلاجية إلى أن الاعتماد المستمر على الأطعمة سهلة التناول والناعمة والحلوة قد يجعل الطفل أكثر اعتيادًا عليها، وقد يصاحبه رفض بعض الأطعمة الصحية مثل الخضروات، خاصة إذا كانت الخيارات الصحية محدودة في المنزل من الأساس.

ومع استمرار هذا النمط الغذائي لفترات طويلة، قد تزداد احتمالات زيادة الوزن واضطرابات التمثيل الغذائي وبعض الأمراض المزمنة، بحسب طبيعة النظام الغذائي ونمط حياة الطفل بشكل عام.

هل العيش الفينو صحي للأطفال؟

ما البديل الصحي للعيش الفينو؟

وأكد الدكتور أحمد أبو الريش أن الأمر ليس بهذه الصورة القاتمة، مشيرًا إلى توافر بدائل متعددة يمكن الاستعانة بها في تحضير سندوتشات المدرسة للأطفال، وعلى رأسها خبز الحبوب الكاملة.

كما أشار إلى إمكانية الاعتماد على الخبز البلدي المدعم، موضحًا أنه قريب من نسبة استخلاص الحبة الكاملة، والتي تصل إلى نحو 87%، وفق ما ذكره في منشوره.

هل العيش الفينو صحي للأطفال؟

نصيحة مهمة للأمهات

ولا يعني ذلك أن الطفل ممنوع تمامًا من تناول الفينو، ولكن الأفضل ألا يكون الخبز الأبيض هو المصدر الأساسي والمتكرر للحبوب في غذائه اليومي، مع الحرص على تنويع مصادر الغذاء وتقديم الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات المناسبة لعمر الطفل.