الرئيس الفلسطيني يصل مصر في زيارة رسمية تستمر يومين

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إلى مصر، في زيارة رسمية تستمر يومين.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، وزير الزراعة السيد علاء الدين فاروق، وسفير مصر لدى فلسطين باسم عبد الهادي، والقائم بالأعمال لسفير دولة فلسطين السفير ناجي الناجي، وكوادر سفارة دولة فلسطين لدى مصر، ومندوبيتها لدى جامعة الدول العربية والقنصلية العامة لدولة فلسطين في الاسكندرية.

وذكر بيان صدر اليوم عن سفارة فلسطين بالقاهرة أنه من المقرر أن يعقد الرئيسً عباس يوم غد الأربعاء، لقاء قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث مستجدات الأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية، إضافة إلى عدد من القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح البيان أن زيارة الرئيس الفلسطيني إلى مصر تأتي في إطار مواصلة التشاور والتنسيق بين القيادتين المصرية والفلسطينية وبحث سبل إنجاح الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإغاثته، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني، وحشد الجهود كافة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفلسطيني خلال زيارته إلى مصر، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد نبيل فهمي، في مقر الجامعة.

ويرافق الرئيس محمود عباس خلال الزيارة نائب الرئيس، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والقائم بأعمال سفارة دولة فلسطين في مصر السفير ناجي الناجي.