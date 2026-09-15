بالنظارة.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة عصرية

خطفت الإعلامية وصانعة المحتوى فرح شعبان الأنظار بإطلالة عصرية وأنيقة، ظهرت بها خلال تواجدها داخل أحد متاجر الأزياء والإكسسوارات، وشاركت صورًا لها عبر خاصية الأستوري على حسابها بموقع «إنستجرام».

تفاصيل إطلالة فرح شعبان

واعتمدت فرح شعبان في أحدث ظهور لها على تنسيق يجمع بين العصرية والأناقة الكاجوال، حيث ارتدت توبًا باللون البني الداكن بقصة بسيطة وضيقة نسبيًا، ونسقته مع بنطلون جينز باللون الأزرق بتصميم عملي يناسب الإطلالات اليومية.

وأكملت إطلالتها بقطعة خارجية باللون البيج الفاتح، جاءت بتصميم فضفاض وأكمام واسعة، مع خامة لامعة وملمس ناعم أضافت لمسة أنثوية وفاخرة إلى اللوك، كما ساعد تناغم درجات البيج والبني مع الجينز على منح الإطلالة مظهرًا متوازنًا.

فرح شعبان

فرح شعبان تعتمد إكسسوارات ذهبية

ولإضافة لمسة أكثر فخامة، اختارت فرح شعبان مجموعة من السلاسل الذهبية بتصميمات مختلفة، ونسقت معها أساور وخواتم ذهبية، لتكمل تفاصيل إطلالتها بشكل لافت.

كما ظهرت بنظارة شمسية بتصميم عصري وعدسات داكنة، والتي منحت اللوك طابعًا أكثر جرأة وأناقة.

فرح شعبان

حقيبة فرح شعبان تكمل الإطلالة

واختارت فرح شعبان حقيبة كبيرة باللون البني الداكن، بتصميم منسوج بارز، وحملت الحقيبة بيدها لتصبح واحدة من أبرز تفاصيل الإطلالة.

فرح شعبان

تسريحة شعر ومكياج فرح شعبان

أما من الناحية الجمالية، فظهرت فرح شعبان بشعرها الطويل المنسدل على كتفيها، مع خصلات مموجة بشكل بسيط، واعتمدت على مكياج هادئ يبرز ملامح الوجه، مع درجات ناعمة تتناسب مع ألوان ملابسها.

وتكشف إطلالة فرح شعبان عن اعتمادها على التنسيق بين القطع الكاجوال والإكسسوارات الفاخرة، وهو ما يجعل اللوك مناسبًا للخروجات والتسوق والمناسبات النهارية.