هجوم أمريكي يدمر زورقين إيرانيين في مضيق هرمز

تصعيد جديد في مياه الخليج ومضيق هرمز، بعد إعلان الجيش الأمريكي تدمير زورقين إيرانيين في المنطقة.

وبحسب مسؤولين أمريكيين، حاول الزورقان، التابعان للحرس الثوري الإيراني، الاستيلاء على مسيّرة بحرية أمريكية كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز، قبل أن تتدخل القوات الأمريكية وتمنع عملية الاستيلاء وتدمر الزورقين.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن محاولة الاستيلاء على المسيّرة باءت بالفشل، في ظل استمرار التوترات العسكرية المتصاعدة حول المضيق، الذي يمثل ممراً حيوياً لحركة التجارة والطاقة العالمية.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن قاربي صيد تعرضا لهجوم أمريكي بمسيّرة قرب ميناء كركان، مشيرة إلى فقدان عدد من الصيادين وبدء عمليات بحث وإنقاذ في المنطقة.

ويأتي التطور في وقت تشهد فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تراجعاً حاداً وسط تصاعد التوترات، ما يزيد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية.



