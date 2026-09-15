رسمياً .. موعد مرتبات سبتمبر 2026 بعد قرار المالية

أيام قليلة وتبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات سبتمبر2026 ، خاصة مع بدء العام الدراسي وزيادة الأعباء على أولياء الأمور، لذا يترقب الموظفون موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر مع توقعات بتبكير صرفها، لكن وزارة المالية حددت جدول صرف مرتبات سبتمبر والمواعيد المحددة لكل القطاعات .

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026



وتستعد وزارة المالية، لبدء صرف مرتبات سبتمبر 2026 للعاملين بالدولة، اعتبارًا من يوم الخميس 24 سبتمبر، ويستمر الصرف لمدة 5 أيام متتالية، بينما يتم صرف المستحقات المتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته.

كانت وزارة المالية قد قررت رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة من 7 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه بداية من شهر يوليو الماضي.

هل سيتم تبكير صرف مرتبات سبتمبر2026؟

ولم تعلن المالية أية بيانات رسمية حوّل تذكير صرف مرتبات سبتمبر، وبالتالي فسيتم بدء عملية صرف مرتبات الموظفين يوم 24 المقبل .



مرتبات شهر سبتمبر 2026



وتبدأ عمليات صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026، اعتبارًا من يوم الخميس 24 سبتمبر لعدد من الجهات والوزارات، من بينها «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل».

ويستمر صرف المرتبات يوم الأحد 27 سبتمبر للعاملين بوزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، إلى جانب عدد من الجهات والهيئات القضائية والحكومية.

زيادة المرتبات 2026

جاءت قيمة الحد الأدنى للأجور والمرتبات وفقًا للدرجات الوظيفية بعد تطبيق الزيادة الجديدة على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: 14 ألفًا و900 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12 ألفًا و900 جنيه.

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11 ألفًا و400 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10 آلاف و800 جنيه.

الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 9 آلاف و500 جنيه.

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.

الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 9 آلاف و300 جنيه.

الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.

الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 8 آلاف و100 جنيه.

أماكن صرف مرتبات سبتمبر 2026



وأتاحت الوزارة عدد من الأماكن للمواطنين لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2026، وهي:

- ماكينات الصراف الآلي.

- فروع البنوك.

- المحافظ الإلكترونية.

- بطاقات ميزة.

- تطبيقات الدفع الرقمي.