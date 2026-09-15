تغييرات بالجملة في الدفاع.. إمام عاشور يقود تشكيل الاهلي ضد أبوقير للأسمدة

الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن تشكيل الأهلي أمام أبوقير للأسمدة في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق وهادي رياض وياسين مرعي وكريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية وعمر الساعي وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سفيان بن جديدة.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أشرف داري وطاهر محمد وأحمد رضا ومنصف بقرار وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وتوفيق محمد ومحمد هاني ومصطفى شوبير.