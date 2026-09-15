خلاص هانت اظبط ساعتك وجهّز الجاكيت.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي ونهاية الصيف رسميا

إذا كنت من محبي الشتاء وأجوائه اللطيفة، أو ممن ينتظرون انتهاء الحر بفارغ الصبر، فالعد التنازلي بدأ بالفعل؛ حيث يفصلنا أيام قليلة عن الانتهاء الفعلي لفصل الصيف فلكياً، ودخول التوقيت الشتوي في مصر.

موعد انتهاء فصل الصيف فلكيا

ينتهي فصل الصيف رسمياً وفلكياً يوم الأحد 21 سبتمبر، ليبدأ فصل الخريف بحدوث الاعتدال الخريفي وانخفاض درجات الحرارة تدريجياً، تمهيداً لأجواء الشتاء.

متى يبدأ التوقيت الشتوي وتُؤخر الساعة 60 دقيقة؟

وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 2023 الخاص بتنظيم التوقيت الصيفي والشتوي:

نهاية التوقيت الصيفي: ينتهي العمل به في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر.

بداية التوقيت الشتوي: يبدأ رسمياً منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر (عند الساعة 12:00 صباح الجمعة 30 أكتوبر).

طريقة التغيير: يتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة، لتصبح الساعة 11:00 مساءً بدلاً من 12:00 صباحاً.

ويبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد انتهاء فصل الصيف في مصر 2026، بالتزامن مع اقتراب بداية فصل الخريف فلكيًا، وكذلك عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2026، خاصة مع ارتباط تغيير الساعة بانتهاء الفترة المحددة قانونيًا للعمل بالتوقيت الصيفي.



يرتبط اختيار يوم الجمعة لتطبيق تغيير الساعة باعتبارات تنظيمية، إذ تعد الجمعة يوم عطلة أسبوعية في قطاعات واسعة، وهو ما يساعد على تقليل احتمالات حدوث ارتباك في مواعيد العمل مع بداية التوقيت الجديد.

كما يمنح تطبيق تغيير الساعة في نهاية الأسبوع المواطنين والمؤسسات فرصة لضبط الساعات والأجهزة والمواعيد قبل استئناف العمل والدراسة بصورة طبيعية.

جدير بالذكر أن الانتقال إلى التوقيت الشتوي 2026 لا يعني زيادة أو تقليص عدد ساعات العمل أو الدراسة، إذ يقتصر التغيير على الساعة الرسمية التي يتم على أساسها تحديد مواعيد بداية ونهاية الأنشطة، وبالتالي، تظل ساعات العمل من حيث عدد الساعات كما هي، ما لم تصدر جهة مختصة قرارًا منفصلًا بتعديل مواعيد العمل.