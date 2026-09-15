BRT يصل الدائري.. تفاصيل أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي بعد المرحلة الثانية

​شهدت منظومة النقل الذكي تطوراً جديداً مع دخول المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي (BRT) الخدمة، حيث تم الإعلان عن الهيكل الجديد لأسعار التذاكر التي يتم احتسابها بناءً على عدد المحطات التي يقطعها الراكب.

و​جاءت تفاصيل أسعار التذاكر وفقاً لعدد المحطات كالتالي:

تذكرة الـ 5 محطات بقيمة 5 جنيهات

تذكرة الـ 10 محطات بقيمة 10 جنيهات

تذكرة الـ 15 محطة 15 جنيهاً

تذكرة الـ 20 محطة 20 جنيهاً.

أما بالنسبة للرحلات الأطول، فقد تحددت كالتالي:

تذكرة الـ 25 محطة بقيمة 25 جنيهاً

تذكرة الـ 30 محطة بقيمة 30 جنيهاً

تفاصيل جدول غرامات الأتوبيس الترددي السريع (BRT) في مصر

وكان تم إقرار جدول رسمي لغرامات مخالفات استخدام محطات وأتوبيسات الأتوبيس الترددي السريع (BRT)، والذي يأتي في إطار خطط الدولة لتنظيم منظومة النقل الذكي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تحت شعار: "الأتوبيس الترددي.. خدمة.. وطن.. راحة مواطن".

​وفيما يلي تفاصيل الغرامات مقسمة حسب قيمة المخالفة وتصنيفها:

​1. غرامة 500 جنيه (أعلى فئة)

​مخالفة إعاقة سير الأتوبيس داخل المسار: وتشمل دخول السيارات أو عرقلة حركة سير حافلات الـ (BRT) في مسارها المخصص، لما يمثله ذلك من تعطيل للمرفق وخطورة على السلامة العامة.

​2. غرامة 250 جنيه

​تُفرض هذه الغرامة على مجموعة من السلوكيات والمخالفات التنظيمية داخل المحطات أو الأتوبيسات، وتشمل:

​التدخين داخل المحطات أو الأتوبيسات.

​بيع أو تداول التذاكر بطريقة غير مشروعة.

​لصق إعلانات أو ملصقات داخل المحطات أو الأتوبيسات دون تصريح.

​العبث أو إساءة استعمال المعدات والأجهزة المتواجدة بالأتوبيسات أو المحطات.

​إعاقة غلق أبواب الأتوبيس أو أبواب أرصفة المحطات.

​3. غرامة 100 جنيه

​مخالفة ركوب الأتوبيس بدون تذكرة: وتطبق على الركاب غير الحاملين لتذكرة صالحة للاستخدام أثناء تواجدهم على متن الحافلة.

​4. غرامة 50 جنيه

​تجاوز عدد المحطات: وتُطبق في حال استقلال الراكب للمسار لمسافة تتخطى نطاق التذكرة المخصصة لعدد المحطات المدفوعة.

​وتهدف هذه الغرامات الصارمة إلى الحفاظ على انتظام حركة النقل الجماعي الجديد وحماية المال العام والممتلكات الخاصة بمنظومة النقل الحضري الذكي في مصر.